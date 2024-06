Grey's Anatomy: seizoen twintig verschijnt in juni op Disney+

Het twintigste seizoen van Grey's Anatomy was eerder dit jaar op televisie te zien op Net5, maar de reeks komt binnenkort ook 'on demand' beschikbaar bij Disney+. Vanaf donderdag 13 juni is seizoen twintig daar online te streamen. Grey's Anatomy draait om de levens en carrières van de medewerkers van een ziekenhuis in Seattle. Actrice Ellen Pompeo (Meredith Grey) is dit seizoen niet langer in elke aflevering te zien en Kelly McCreary (Maggie Pierce) nam zelfs helemaal afscheid, maar hun gemis wordt onder meer opgevangen door de terugkeer van Jessica Capshaw als dokter Arizona Robbins. Het twintigste seizoen bevat wel wat minder afleveringen: door de stakingen in Hollywood werden er tien geproduceerd. Scenarist Meg Marinis, die sinds het derde seizoen bij de serie betrokken is, werd daarbij aangesteld als de showrunner. Er wordt nu tevens gewerkt aan een 21ste seizoen van Grey's Anatomy, terwijl de eerdere seizoenen in Nederland momenteel op zondag herhaald worden bij Star Channel.