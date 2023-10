Goosebumps S01E01-08: lekker griezelen Disney+ , Serie , Recensie • 13-10-2023 • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Geslaagde reboot van jaren 90 tienerhorror.

Een groep tieners in een slaperig vissersdorpje wordt overvallen door een serie griezelige, mysterieuze gebeurtenissen, die allemaal hun oorsprong lijken te vinden in een afgelegen villa, waar dertig jaar eerder de jonge scholier Harold Biddle (Ben Cockell) op gruwelijke wijze is overleden.

Dat is, in een notendop, het uitgangspunt van Goosebumps, de reboot van de gelijknamige tienerhorrorserie uit de jaren 90, op zijn beurt weer geïnspireerd op de gelijknamige, populaire boekenreeks van R.L. Stine. Anders dan in de boeken en de eerdere serie zijn de losstaande griezelverhalen hier onderdeel van een groter narratief.

Het is een slimme zet van bedenkers Nicholas Stoller (Friends from College) en Rob Letterman – die in 2015 ook al de speelfilm Goosebumps, met Jack Black en Dylan Minnette (13 Reasons Why), maakten. Op deze manier krijg je als kijker de kans ook echt een band op te bouwen met de vijf jonge hoofdrolspelers Isaiah (Zack Morris), Margot (Isa Briones, Star Trek: Picard), Isabella (Ana Yi Puig), James (Miles McKenna) en Lucas (Will Price), terwijl ze belaagd worden door een voorspellende polaroidcamera, een doorgedraaide koekoeksklok, een kwaadaardige buikspreekpop en bezeten wormen.

Zoals het goede tienerhorror betaamt draaien de verhaallijnen vooral om de kinderen – van hun ouders hoeven ze ook weinig hulp te verwachten. Toch pakken twee volwassenen alsnog hun moment: Rachael Harris (Lucifer) als Nora, de alleenstaande moeder van Lucas die direct aanvoelt dat er meer aan de hand is. En Justin Long (na Tusk en Barbarian geen onbekende van eigenzinnige horror) als Nathan Bratt, de onfortuinlijke nieuwe eigenaar van de Biddle-villa.

Goosebumps S01, vanaf vrijdag 13 oktober 2023 wekelijks op Disey+, dat aftrapt met de eerste vijf afleveringen