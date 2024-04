Dead Boy Detectives S01E01: coming-of-age-spokenjagers Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Horrorreeks gebaseerd op stripboekpersonages van Neil Gaiman ziet er verzorgd uit, maar imponeert nog niet erg.

Coming-of-age-series over spokenjagers zijn niet per definitie een onverdeeld succes. Netflix annuleerde Lockwood & Co (2023) al na één seizoen. Dead Boy Detectives heeft wel wat weg van die serie. De personages van deze nieuwe reeks komen uit de koker van niemand minder dan Neil Gaiman, die ze bedacht voor een stripboekreeks van DC. En verhaalwerelden lopen weer in elkaar over, want ook personages uit The Sandman (tevens beschikbaar bij Netflix) zijn in deze nieuwe reeks te zien. De meest noemenswaardige is, op basis van de eerste aflevering, misschien wel Death, vertolkt door Kirby Howell-Baptiste.

De twee hoofdpersonen uit Dead Boy Detectives worden namelijk door haar, of door het, achternagezeten. Een vleesgeworden versie van Magere Hein. Edwin Paine (George Rexstrew) en Charles Rowland (Jayden Revri) zijn twee fysiek oude maar mentaal jonge geesten met een missie: ze lossen misdaden op die iets te maken hebben met het bovennatuurlijke. En ze willen dus niet naar het hiernamaals. Sterker nog: Edwin zat eerder al enkele decennia in de hel, en dat was geen pretje. In de eerste aflevering stuiten ze op de door een demon bezeten sterveling Crystal Palace (Kassius Nelson). De boys zorgen ervoor dat het wezen haar lichaam verlaat, maar kunnen niet voorkomen dat Crystal haar geheugen verliest.

© David Bukach / Netflix

Voorlopig mag ze van Charles wel bij de twee logeren. En dat Crystal helderziend is, betekent dat ze hen kan helpen bij hun speurtochten. Vervolgens belanden de drie, die in Engeland kantoor houden, al snel in de Verenigde Staten om de vermissing van een meisje op te lossen. Ondertussen passeren allerlei andere kwaadaardige entiteiten al op de achtergrond de revue. Waarschijnlijk omdat de makers (die ook betrokken waren bij Sweet Tooth) willen suggereren dat de hoofdpersonen, zoals gewoonlijk in dit soort series, een groter complot op het spoor zijn.

© Netflix

Dead Boy Detectives ziet er niettemin verzorgd uit, en de Britse punk die onder veel scènes weerklinkt is een welkome afwisseling. Maar houdt deze serie langer stand dan Lockwood & Co? Dat is maar de vraag.