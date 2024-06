Conversations with Friends: Ierse dramaserie gaat in juli van start bij Canvas

De Ierse dramaserie Conversations with Friends gaat op 5 juli van start op Canvas: vanaf dan zie je elke vrijdag een dubbele aflevering van de achtdelige reeks. Conversations with Friends draait om vriendinnen en ex-geliefden Bobbi (Sasha Lane) en Frances (Alison Oliver), die samen beginnen aan hun laatste jaar op de universiteit. Op een dag maken ze kennis met schrijfster Melissa (Jemima Kirke), die getrouwd is met de introverte acteur Nick (Joe Alwyn). Het is al snel duidelijk dat het klikt tussen Bobbi en Melissa terwijl Frances zich aangetrokken voelt tot Nick, waarna er volop complicaties ontstaan. Het drama is een bewerking van het gelijknamige boek van Sally Rooney. Eerder werd ook het door Rooney geschreven Normal People bewerkt tot een tv-serie en deze adaptatie van Conversations with Friends is afkomstig van dezelfde makers: Alice Birch (Dead Ringers) was scenarist en Lenny Abrahamson (Room) tekende voor de regie.