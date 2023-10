Column: Heibel met Halloween Column • 25-10-2023 • leestijd 3 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

Veel Amerikaanse beroemdheden gaan helemaal los tijdens Halloween. Gooit de acteursstaking roet in het eten?

Het is bij ons ieder jaar een terugkerende vraag: gaan we tijdens het meer ‘traditionele’ Sint Maarten of juist tijdens het uit Amerika overgewaaide Halloween langs de deuren? Onze zoon is vooralsnog meer team Sint Maarten, al ziet hij ook wel de voordelen van Halloween (daar hoef je namelijk niet te zingen voor je snoep).

Waar de keuze ook op valt, er is een kans dat Halloween er dit jaar in Amerika toch iets anders uit zal zien. In ieder geval voor de acteurs en actrices die zijn aangesloten bij SAG-AFTRA. Afgelopen week publiceerde deze acteursvakbond namelijk een aantal richtlijnen over welke kostuums de leden wel of niet mogen dragen. Taboe zijn kostuums van personages uit Hollywoodfilms en -series van studio’s waar de bond nog geen overeenkomst mee heeft bereikt. Dat zou namelijk gezien kunnen worden als promotie en dat is gedurende de acteursstaking, die inmiddels al meer dan honderd dagen bezig is, niet toegestaan. Meer algemene karakters en figuren mogen wel. Dus geen Wednesday Addams, Na’vi of Star Wars, maar wel zombies, cowboys en prinsessen.

Het is dat het nog lang geen maart is, want anders zou je denken dat het hier om een – uiterst doorzichtige – 1 aprilgrap gaat.

Ergens snap ik de redenatie van de vakbond wel. Ik kan me goed voorstellen dat film- en tv-maatschappijen Halloween aangrijpen om toch zoveel mogelijk beroemdheden verkleed te krijgen als personages uit hun eigen (aankomende) films en series. Maar door er echt een agendapunt van te maken gooit de bond toch een beetje zijn eigen glazen in. In plaats van de aandacht te houden op het belang van de staking geven ze zowel de talkshows (die, met de deal van de schrijversbond, wel weer zijn begonnen) als alle mensen die sowieso al vinden dat acteurs niet zo moeten zeuren de perfecte soundbite: The Nanny (Fran Drescher is de president van SAG-AFTRA) verpest Halloween! De bond verduidelijkte wel al snel dat de kinderen van SAG-AFTRA-leden zich wel mogen verkleden als wie ze maar willen (als de kinderen, naar ik aanneem, niet ook al bij de bond aangesloten zijn).

Daarnaast bevinden veel personages zich in een grijs gebied: wat weerhoudt iemand ervan om zich te verkleden als Spider-Man uit de comics, Mario uit de spellen of de Barbie van de poppen?

De onderhandelingen tussen de acteursbond en de Hollywoodbonzen zijn net deze week weer begonnen, dus wellicht blijkt alle heisa om niets (bij het schrijven van deze column waren er nog geen verdere ontwikkelingen). Het nieuwsbericht met Halloween-richtlijnen is in ieder geval niet meer op de website te vinden.

Wat er ook gebeurt, over één beroemdheid maak ik me sowieso geen zorgen: Heidi Klum. Toegegeven: waarschijnlijk is ze, als presentatrice, vrijgesteld van alle acteursregels, maar daarnaast heeft Heidi de afgelopen jaren al meerdere malen tijdens haar legendarische Halloween-party's laten zien dat ze een ster is in originele kostuumideeën. Zo kwam ze al eens als oud vrouwtje (2013), als een reusachtige worm (2022) én als een gevild kadaver (2011), die zo uit een tentoonstelling van Gunther von Hagens leek te zijn weggelopen.

Een kostuum zoals Jessica Rabbit (2015) van Who Framed Roger Rabbit of Fiona (2018) van Shrek zit er deze Halloween wellicht niet in. Maar als iemand openstaat voor een uitdaging, dan is het Heidi wel!

Bregtje Schudel en Omar Larabi schrijven per toerbeurt wekelijks over wat hen opvalt op het gebied van series en/of films.