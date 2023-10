Carmen Curlers: Deense dramaserie komt in november naar de NPO

De Deense dramaserie Carmen Curlers (2022) is binnenkort te zien bij de NPO: de serie is vanaf vrijdag 17 november wekelijks te volgen op NPO 2, terwijl de afleveringen een dag eerder op 16 november ook naar NPO Plus komen. Het op feiten gebaseerde drama speelt zich af in de jaren zestig en draait om een product dat het leven van vrouwen zou revolutioneren: de elektrische krulspeld. Het apparaat brengt een droomkapsel binnen handbereik en geeft vrouwen verder ook economische zelfstandigheid door werk in de krulspeldenproductie. Ondernemer Axel (Morten Hee Anderson) en kapper Frans (Nicolai Jørgensen) brengen hem op de markt. Eerder dit jaar verscheen ook een tweede seizoen van Carmen Curlers op de Deense televisie, terwijl maker Mette Heeno (Snow Angels) nu werkt aan nog een derde reeks.