Bridgerton: eerste blik op tweede deel van derde seizoen

Netflix onthulde vandaag de eerste beelden van het tweede deel van het derde seizoen van Bridgerton: de resterende vier afleveringen van het seizoen verschijnen op donderdag 13 juni. Het vorige maand verschenen eerste deel behaalde volgens Netflix een record met meer dan 41 miljoen kijkbeurten in de eerste vier dagen. Bridgerton is een kostuumdrama waarin in elk seizoen een andere telg uit de familie Bridgerton centraal staat: in het derde seizoen volgen we Colin Bridgerton (Luke Newton), die Penelope Featherington (Nicola Coughlan uit Derry Girls) helpt in haar zoektocht naar liefde en zich vervolgens afvraagt of hij zelf niet voor haar begint te vallen. Bridgerton is afkomstig van tv-producente Shonda Rhimes, die eerder succes had met series als Grey's Anatomy en Scandal. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een vierde seizoen. Daarnaast kreeg de serie een spin-off getiteld Queen Charlotte: A Bridgerton Story, die zich richt op de jonge jaren van de door Golda Rosheuvel gespeelde koningin.