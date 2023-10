Bodies: trailer voor Britse misdaadserie van Netflix

Volgende week verschijnt de Britse thriller Bodies bij Netflix en vandaag werd de trailer voor de serie vrijgegeven. Bodies is een misdaaddrama met een mysterieuze twist: in de reeks, die zich afspeelt in Londen, wordt in vier verschillende tijdsperioden hetzelfde lijk gevonden. En daardoor volgen we dus vier verschillende detectives die aan de ogenschijnlijk zelfde moordzaak werken: DI Hillinghead (Kyle Soller) in 1891, DS Whiteman (Jacob Fortune-Lloyd) in 1941, DS Hasan (Amaka Okafor) in 2023 en DS Maplewood (Shira Haas, die doorbrak met haar rol in Unorthodox) in 2053. Terwijl er gedurende een periode van 150 jaar verschillende dwarsverbanden naar voren komen, lijkt de enigmatische politieke leider Elias Mannix (Stephen Graham uit The Walk-In) een centrale rol te spelen in het mysterie. Bodies werd bedacht door scenarist Paul Tomalin (No Offence, The Frankenstein Chronicles) en bestaat uit acht afleveringen.