Anthracite: Franse misdaadserie verschijnt in april op Netflix

De nieuwe Franse misdaadserie Anthracite is vanaf woensdag 10 april te zien op Netflix. Het mysterie draait om de nasleep van een massale zelfdoding van een cult in een klein dorp in de Alpen in 1994. Dertig jaar later zorgt de moord op een jonge vrouw opnieuw voor veel ophef in de lokale gemeenschap. De verstoten Jaro Gatsi (de Franse rapper Hatik) wordt beschuldigd van de moord en moet zijn onschuld zien te bewijzen. Hij krijgt daarbij hulp van de excentrieke Ida (Noémie Schmidt uit Versailles), die in het berggebied op zoek is naar haar verdwenen vader. Anthracite werd bedacht en geschreven door Fanny Robert, een van de drijvende krachten achter de Franse misdaadserie Profilage. De reeks bestaat uit in totaal zes afleveringen.