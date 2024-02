A Spy Among Friends: spionagethriller met Damian Lewis komt naar de NPO

De Britse thrillerserie A Spy Among Friends met Damian Lewis (Billions) en Guy Pearce (Mare of Easttown) is vanaf donderdag 15 maart wekelijks te zien op NPO 2 en NPO Start. Het historische drama, dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, speelt zich af in de jaren zestig en draait om de zeer hechte vriendschap tussen de Britse spionnen Nicholas Elliott (Lewis) en Kim Philby (Pearce). Elliott ontdekt echter dat zijn beste vriend al sinds de jaren dertig een dubbelspion is voor de Sovjets en dat verraad komt keihard aan. Anna Maxwelll Martin (Hollington Drive) en Adrian Edmondson (Bottom) hebben bijrollen. De zesdelige reeks is een adaptatie van het gelijknamige boek van auteur Ben Macintyre (SAS: Rogue Heroes), dat door Alexander Cary (Lie to Me) bewerkt werd voor televisie. Cary werkte eerder al met Lewis aan de spionageserie Homeland.