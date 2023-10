A Nearly Normal Family: Zweedse Netflix-serie van maker van Top Dog

Netflix onthulde een eerste blik op de Zweedse misdaadthriller A Nearly Normal Family, die vanaf eind volgende maand bij de vod-dienst te bekijken is. De serie volgt de ogenschijnlijk normale familie Sandell, bestaande uit priester Adam (Björn Bengtsson uit The Last Kingdom), advocate Ulrika (Lo Kauppi uit Modus) en hun 19-jarige dochter Stella (nieuwkomer Alexandra Karlsson Tyrefors). Het gezin belandt in een nachtmerrie wanneer Stella plotseling beschuldigd wordt van moord en door de politie in hechtenis wordt genomen. Haar ouders proberen haar uit alle macht te helpen, maar vragen zich af hoe goed ze haar (en elkaar) daadwerkelijk kennen. De zesdelige reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Mattias Edvarsson, dat door Anna Platt (The Congregation) en Hans Jörnlind (Top Dog) voor televisie werd bewerkt.