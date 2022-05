Ik betaal volgens de huurcheck een te hoge huur. Wat moet ik nu doen?

Heb jij de huurcheck gedaan en wil je meer informatie over de vervolgstappen? Met vragen of voor begeleiding kun je bij verschillende instanties terecht. Die hebben wij voor je op een rijtje gezet:

Hulp inschakelen Huurteam

Verschillende gemeenten hebben een Huurteam. Een Huurteam kan je helpen met het nemen van stappen richting je verhuurder en/of de Huurcommissie. Het Huurteam kan de uitkomsten van de huurcheck ook nog controleren. Voor een officiële uitspraak over je huurprijs ga je naar de Huurcommissie (dit kan het Huurteam ook voor je in gang zetten). De Huurcommissie is de officiële instantie die uitspraak doet over je huurprijs.