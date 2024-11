We staan altijd open voor ideeën, maar realiseer wel dat BNNVARA een publieke omroep is en daarom gebonden is aan bepaalde regels. Bedenk goed of het idee oorspronkelijk en origineel is, is het niet al eens eerder gedaan? Daarnaast moet het programma haalbaar en uitvoerbaar zijn, het inzetten van dure en spectaculaire special effects, exotische locaties en dure sterren is dat dus niet. Vraag je verder af of het programma past bij BNNVARA.



BNNVARA Nieuw kijkt graag naar het idee. Zet het uitgebreide voorstel met motivaties en argumenten op papier en stuur deze naar ons op, eventueel al met een (ruw) voorbeeld op video. Als we het idee zien zitten, moeten we natuurlijk eerst overleggen. Dat betekent dat beantwoording even op zich kan laten wachten. We gaan er niet met het idee vandoor, zo zijn wij niet! Graag het voorstel schriftelijk sturen:



BNNVARA Nieuw

Postbus 175

1200VB HILVERSUM