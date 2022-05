FAQ: Je huur checken, hoe werkt dat?

Tip: Leg goed vast hoe je kamer eruitzag én de wat gedeelde voorzieningen waren. Maak een foto van alles in je kamer en de voorzieningen, zodat je dat mee kan nemen naar de Huurcommissie.

Let op: Doe je een toetsing niet binnen zes maanden? Dat kan. Maar dan gaat de uitspraak over je huurverlaging van de Huurcommissie niet in vanaf de start van je huurcontract, maar vanaf de start van je procedure.

Let op: Je mag maar één keer een tijdelijk contract krijgen. Daarna moet jouw verhuurder je tijdelijke contract óf beëindigen, óf je contract wordt stilzwijgend verlengd. Dan heb je een vast contract. Teken nooit zomaar een nieuw contract. Twijfel je? Je kunt altijd advies vragen aan een Huurteam of een Juridisch Loket.