Geschrokken reacties op PFAS-doofpot: ‘Chemours-directeur moet naar de Kamer komen’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de directeur van Chemours naar de Tweede Kamer komt voor een hoorzitting naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘De PFAS-Doofpot’. In die uitzending blijkt dat DuPont (nu Chemours) al 30 jaar wist van de ernstige PFAS-vervuiling van het grondwater in Dordrecht en omgeving.

De Partij voor de Dieren en D66 dienden gisteren een voorstel in om zo’n hoorzitting te organiseren. Diezelfde middag bleek er steun bij een meerderheid van de Kamer. De hoorzitting staat op 28 juni gepland, maar Chemours is niet verplicht gehoor te geven aan de uitnodiging.

De provincie Zuid-Holland heeft een reactie op de uitzending op haar website geplaatst: "Als DuPont/Chemours al langer wist van de schadelijkheid van PFOA zonder dit te melden, dan lijkt ons dat een zaak voor het OM om dit nader te onderzoeken", schrijft de provincie.

'We hebben het altijd gedacht, maar nooit wat durven zeggen'

De PFAS-vervuiling in de omgeving van de fabriek in Dordrecht is nu nog een actueel probleem. Omwonenden reageren geschrokken op de uitzending. Joop Keesmaat van de actiegroep Gezondheid Vóór Alles reageert in het NOS Journaal: “We hebben het altijd wel gedacht, maar nooit wat durven zeggen omdat je geen bewijs had. Als ik nu hoor wat Zembla boven tafel gehaald heeft, echt schandalig.”

Kijk de uitzending 'De PFAS-doofpot':

Reactie minister Harbers

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers laat weten aan de NOS het “buitengewoon ernstig” te vinden als blijkt dat er informatie over de gezondheidsrisico’s van PFAS geheim is gehouden:

Kijk het NOS Journaal over Chemours:

Zembla kreeg het afgelopen jaar honderden documenten in handen over de manier waarop de industrie het gevaar en schadelijkheid van PFAS sinds de jaren ’60 heeft achtergehouden. DuPont wist 30 jaar geleden al dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. De interne stukken onthullen ook dat DuPont begin jaren ’90 al grote zorgen heeft dat de PFAS-vervuiling in het drinkwater terechtkomt.

Pas als PFOA In 2012 door de overheid streng wordt gereguleerd, stopt DuPont noodgedwongen met het gebruik van PFOA, maar omdat de stof vrijwel niet afbreekt in het milieu is de omgeving van de fabriek nog altijd zwaar verontreinigd met PFOA. Ook in het bloed van fabrieksmedewerkers, omwonenden en in de moedermelk van vrouwen die in Dordrecht wonen, zijn hoge concentraties van de gevaarlijke stof vastgesteld. Vorig jaar adviseerde het RIVM nog om in een straal van een kilometer rondom de fabriek geen groente of fruit uit eigen (moes)tuin te eten. Ook drinkwaterbedrijven trekken de laatste jaren aan de bel bij de overheid omdat PFAS moeilijk uit het drinkwater te filteren is.

We reconstrueerden in deze tijdlijn wat de industrie wist over PFAS en op welk moment, maar lange tijd geheim hield:

