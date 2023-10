Landbouwminister wil onderzoek naar tekortkomingen in de toelating van pesticiden 11-10-2023 • leestijd 3 minuten • 2187 keer bekeken • bewaren

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een analyse laten uitvoeren naar de tekortkomingen in de toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de Zembla-uitzending Bollengif in Boterveen. Zembla onthulde dat de Nederlandse bestrijdingsmiddelenautoriteit Ctgb belangrijke informatie over de risico's van bestrijdingsmiddelen heeft achtergehouden. Adema liet de Kamer weten ‘onaangenaam getroffen’ te zijn door de onthullingen en een ‘indringend gesprek’ met de bestrijdingsmiddelenautoriteit te hebben gevoerd.

Het Ctgb is de instantie die in Nederland verantwoordelijk is voor de toetsing van de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. Ook adviseert het Ctgb de politiek over het beleid rond bestrijdingsmiddelen.

Zembla verkreeg via een beroep op de Wet open overheid (Woo) honderden interne documenten van het Ctgb. Daaruit bleek dat het Ctgb informatie achterhield over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor omwonenden. Ook was in de documenten te zien dat het Ctgb lobbyde voor het afzwakken van een rekenmodel dat risico’s van bestrijdingsmiddelen voor omwonenden moet inschatten. Het instituut pleitte daarnaast tégen vervolgonderzoek naar de risico’s voor omwonenden. Dat deed het instituut in reactie op een onderzoek van het RIVM dat aantoonde dat bestrijdingsmiddelen in en rondom huizen van omwonenden van bloembollenvelden worden gevonden. Het Ctgb pleitte in de stukken herhaaldelijk voor het geruststellen van burgers.

‘Indringend gesprek’

In de Zembla-uitzending noemen deskundigen de handelwijze van het instituut ‘misleidend’ en ‘een vorm van manipulatie.’ Ze plaatsen vraagtekens bij de objectiviteit en onafhankelijkheid van het Ctgb.

In de Kamerbrief schrijft minister Adema dat het Ctgb heeft erkend dat de communicatie ‘anders en beter’ had gemoeten. Adema laat de Kamer weten dat hierin ‘al geruime tijd’ verandering zou zijn aangebracht en dat hij er vertrouwen in heeft dat het Ctgb ‘deze lijn van open en transparante wijze van communiceren zal bestendigen’.

‘Procedures optimaliseren’

In de brief schrijft Adema dat hij wil onderzoeken of de procedures en toetsingskaders in lijn zijn met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de risico's van gewasbeschermingsmiddelen. “Ik vind het van groot belang dat nieuwe inzichten zo snel mogelijk hun plek krijgen in de toelating van werkzame stoffen. Daarom ga ik bekijken of de toetsingsprocedures kunnen worden geoptimaliseerd. Ook de bestaande processen rond openbaarmaking en totstandkoming van het te beoordelen dossier zou ik tegen het licht willen houden.”

Kamerleden plaatsen naar aanleiding van de Zembla-uitzending vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het Ctgb. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot pleitte gisteren in een debat met de minister voor een onderzoek naar het functioneren van de Nederlandse bestrijdingsmiddelenautoriteit. “Dat instituut lijkt een onneembaar fort, het is onduidelijk wat de afwegingen zijn.” Maar aan zo’n onderzoek naar het Ctgb heeft de minister ‘geen behoefte,’ liet hij de Kamer weten.

Verlenging glyfosaat

In het Kamerdebat over gewasbeschermingsmiddelen kwam ook de verlenging van de toelating van onkruidverdelger glyfosaat in Europa aan de orde. Eerder meldden bronnen in Den Haag aan Zembla dat minister Adema tegen deze voorgenomen verlenging wilde stemmen. De landbouwminister liet de Kamer nu weten dat Nederland zich van stemming zal onthouden. Adema stelt: “Ik ben van mening dat aan het genuanceerde standpunt van Nederland geen recht gedaan wordt met een stem vóór of tegen het voorstel."