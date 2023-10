Bronnen in Den Haag: minister wil tegen de toelating van glyfosaat stemmen

Glyfosaat is het hoofdbestanddeel in verschillende bestrijdingsmiddelen en is een van de meest gebruikte onkruidverdelgers in de landbouw. Al jaren zijn er zorgen over de schadelijke effecten van glyfosaat voor mens en milieu. In 2015 oordeelde het internationaal kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de onkruidverdelger “waarschijnlijk kankerverwekkend” is voor mensen. Volgens de WHO-deskundigen is in de wetenschappelijke literatuur “sterk bewijs” te vinden dat glyfosaat het DNA van cellen kan beschadigen.