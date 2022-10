Klokkenluider smeergeldaffaire SBM op borgtocht vrij

Jonathan Taylor, de oud-medewerker van SBM Offshore die een smeergeldaffaire bij de oliedienstverlener aan het licht bracht, is in Kroatië op borgtocht vrijgelaten. Dat meldt zijn Nederlandse advocaat. Klokkenluider Taylor werd vorige week donderdag tijdens zijn vakantie in het land gearresteerd nadat justitie in Monaco een internationaal opsporingsbevel had uitgevaardigd.



In afwachting van een formeel uitleveringsverzoek moet hij voorlopig wel in de Kroatische stad Dubrovnik blijven, stelt zijn raadsman. Taylor hoopt dat de Kroaten zo'n verzoek zullen afwijzen, verklaart hij via klokkenluidersorganisatie Whistleblowing International Network.



De voormalige bedrijfsjurist bracht informatie naar buiten waaruit duidelijk werd dat SBM Offshore jarenlang via tussenpersonen smeergeld betaalde bij het binnenhalen van grote projecten.



Contracten voor levering drijvende olieplatforms

Het ging daarbij onder andere om contracten voor levering van drijvende olieboorplatforms aan staatsoliebedrijven in Brazilië en Angola. Uiteindelijk betaalde het Nederlandse bedrijf boetes van honderden miljoenen euro's in Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië. Ook werd oud-topman Tony Mace in 2018 in de VS veroordeeld tot drie jaar cel. Zembla sprak Taylor daarover in de uitzending ‘Zakendoen met justitie’ waarin het ging over schikkingen tussen het Openbaar Ministerie en bedrijven.



De 51-jarige Brit voert al jaren rechtszaken tegen zijn oud-werkgever voor een financiële vergoeding. De Monegaskische autoriteiten betichtten Taylor er eerder van op die manier SBM Offshore af te persen. Taylor zelf vindt juist dat hij financieel gecompenseerd moet worden voor de imagoschade die hij door SBM Offshore zou hebben geleden. De zaak speelt in Monaco, omdat SBM Offshore daar lange tijd zijn hoofdkantoor had.