Geen lelieteelt naast basisschool in Diever (Drenthe)

Naast een basisschool en peuterspeelzaal in Diever (Drenthe) mogen geen lelies worden geteeld. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Er bestaan zorgen over gezondheidsrisico's door de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden bij de teelt.



Deze week kondigde bewoner Dick van Dijk met 35 anderen aan naar de rechter te stappen. “Zo'n langjarige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen brengt veel extra risico's voor onze gezondheid met zich mee, vooral voor opgroeiende kinderen,” zei Van Dijk bij RTV Drenthe . Dinsdagavond bleek dat de gemeente in gesprek met de teler een andere oplossing vond: "We hebben de teler enkele weken geleden gevraagd om op zoek te gaan naar een ander perceel," aldus wethouder Renate Masselink (VVD). Dat is uiteindelijk gelukt.

Schadelijke pesticiden

Bij de lelieteelt wordt veel landbouwgif gebruikt. Het gebruik van zulke bestrijdingsmiddelen is al langer omstreden. De pesticiden hebben met name effect op kinderen die nog in ontwikkeling zijn, zeggen deskundigen. Zembla onderzoekt sinds 2011 de blootstelling van bewoners en boeren aan schadelijke bestrijdingsmiddelen - en wat de overheid doet om burgers te beschermen.



Kijk hier Zembla Onderzoekt: de schaduwzijde van de bloembollenteelt



In Drenthe maken bewoners zich al langere tijd zorgen over lelieteelt en het gebruik van pesticiden. Zo lieten bewoners in 2019 de bodem onderzoeken. Destijds werden 57 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in groenten en in de bodem ontdekt .

Spuitverbod van tafel

De verhoudingen in de plattelandsgemeenschap staan inmiddels op scherp. In de zomer van 2023 werd een bollenteler in Boterveen door de rechter gemaand om per direct te stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De zaak werd aangespannen door bezorgde bewoners, die vrezen voor hun gezondheid. Nadat de bollenteler in beroep ging tegen de uitspraak - de middelen die hij gebruikt zijn immers wettelijk toegestaan - ging het spuitverbod van tafel .



Zembla maakte hierover in 2023 de uitzending Bollengif in Boterveen.