Hof haalt streep door uitspraak: bestrijdingsmiddelen in buurt van omwonenden mag

Een lelieteler in Drenthe mag toch wel bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat heeft het hof in hoger beroep vandaag besloten. Daarmee haalt het hof een streep door een eerdere uitspraak op 12 juni, waarbij de lelieteler in Drenthe feitelijk een spuitverbod kreeg. Wel heeft de rechter bepaald dat de teler maar vier middelen mag gebruiken op zijn perceel: eerder waren dat er tientallen. De teler had tijdens de zitting aangegeven deze vier onmisbaar te vinden. Het spuiten van de andere middelen blijft dus verboden. Omwonenden van het gebied vroegen de rechter om een totaalverbod omdat zij zich zorgen maken over hun gezondheid.

De motivatie achter de uitspraak laat nog op zich wachten, omdat het hier gaat om een spoedappèl. Dat betekent dat de zaak met spoed is behandeld. Bij de omwonenden heerst een dubbel gevoel. Jonna Vernes: "We zijn verbouwereerd en teleurgesteld, maar ook strijdbaar. We kunnen ons hier niet bij neerleggen".

Bij de lelieteelt wordt een mix van verschillende bestrijdingsmiddelen gebruikt. Deze middelen zijn op dit moment wettelijk toegelaten, terwijl niet vaststaat wat de gevolgen zijn van blootstelling aan zo’n cocktail van landbouwgif. In de uitspraak van 12 juni motiveerde de rechter dat ‘niet kan worden uitgesloten’ dat sommige bestrijdingsmiddelen en de mix ervan een ‘onaanvaardbaar schadelijk effect’ kunnen hebben op mensen. Daarnaast wees de rechter op ‘substantieel onderzoek' waaruit blijkt dat er een verband is tussen bestrijdingsmiddelen en ziektes zoals ALS en Parkinson.

Hoger beroep

Jaap Bond van de branchevereniging van de bloembollensector KAVB was “verbijsterd” door de uitspraak, vertelde hij eerder in De Nieuws BV. Hij kondigde dan ook een hoger beroep aan tegen het spuitverbod. “Telers houden zich aan de regels zoals die in Nederland zijn afgesproken. Wat moeten we anders?”

Ook Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland was ‘verbijsterd’. Volgens LTO trok de rechter toegelaten middelen die op basis van wetenschappelijke richtlijnen, in twijfel. Bovendien maakte LTO zich zorgen over een mogelijke precedentwerking die deze uitspraak schept. De uitspraak dreigde een bom te leggen onder de intensieve landbouw in Nederland. Het blijft echter onduidelijk wat de nieuwe uitspraak van het hof betekent voor telers in Nederland, omdat de teler in Drenthe nog maar vier middelen mag gebruiken.

Bollengif in babyluier

Zembla maakt sinds 2011 uitzendingen over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif bij bollenteelt voor de gezondheid van omwonenden. In 2019 bleek uit een rapport van het RIVM dat pesticiden terug te vinden zijn in de luiers van baby’s die in de buurt wonen van bollentelers. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met een onderzoek naar de gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor consument, agrariër en omwonenden.