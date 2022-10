Meerderheid Tweede Kamer stemt voor schorsing Baudet Vandaag • leestijd 3 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet mag een week lang niet deelnemen aan debatten in de Tweede Kamer. Dinsdagmiddag stemde een meerderheid van de Kamerleden voor het voorstel van het College van onderzoek integriteit om Baudet te schorsen, omdat hij zijn nevenfuncties niet goed heeft opgegeven. De Kamer heeft hier zelf regels voor opgesteld, waar Kamerleden zich aan dienen te houden. Hij mag niet debatteren maar wel stemmen. De schorsing gaat in vanaf woensdag 19 oktober.

Er stemden bij een hoofdelijke stemming 119 Kamerleden vóór het voorstel om Baudet te schorsen, twee stemden tegen. De fracties van Forum voor Democratie en de PVV verlieten de zaal tijdens de stemming. PVV-leider Wilders noemde voorafgaand aan de stemming het besluit een "historische fout". Van der Plas (BBB) stemde tegen omdat ze de maatregel "ondemocratisch" vindt.

In de Zembla-uitzending ‘Haagse Bijbaantjes’ uit november 2020 vroegen we Baudet waarom hij zijn neveninkomsten niet opgaf. Hij zei destijds: “Ik vind het onzin dat je dat soort dingen allemaal op moet geven.”

Tweede Kamerleden zijn wettelijk verplicht hun nevenactiviteiten te melden in een openbaar register. In de Zembla-uitzending bleek dat meerdere Kamerleden dit niet of niet volledig deden. De meeste Kamerleden vulden het nadien alsnog aan.

Commerciële activiteiten

Volgens het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer heeft Baudet onder meer niet vermeld dat hij bestuurslid is voor FVD en directeur van uitgeverij THPB Media b.v. In beide functies gaat het om commerciële activiteiten. Het college kwam vorige week met de aanbeveling om Baudet te schorsen en heeft hem eerder berispt om dezelfde reden.

FVD-Kamerleden Freek Jansen en Gideon van Meijeren krijgen nu ook zo'n berisping. Zij moeten hun nevenfuncties en inkomsten beter registreren.

Schorsing Kamerlid

Een schorsing van een Kamerlid is niet eerder voorgekomen, mede omdat de Kamer dit instrument pas kort kent. Baudet is onlangs nog uitgesloten van een debat in de Tweede Kamer, omdat hij insinueerde dat minister van Financiën Sigrid Kaag een spion was. Het voltallige kabinet, dat in de Kamer was voor de Algemene Politieke Beschouwingen, stond vervolgens op en verliet de zaal uit protest. Baudet weigerde later zijn woorden terug te nemen, waarna Kamervoorzitter Vera Bergkamp hem het woord ontnam.

Zorgen om complottheorieën Baudet

Kamerleden maken zich ook grote zorgen over de FVD-leider. In een interview met een Amerikaanse website ‘Geopolitics & Empire’ noemt Baudet zich een aanhanger van complottheorieën. Hij zegt dat de wereld door "kwaadaardige reptielen" wordt bestuurd en vindt dat de Russische president Poetin alle steun verdient in de oorlog tegen Oekraïne.



Hij ziet Poetin als "de held die wij nodig hebben". De Russische president is volgens hem de enige die het opneemt tegen de kleine elite die alle touwtjes in handen heeft. Hij vindt dat Poetin de oorlog tegen Oekraïne moet winnen en zegt dat "we alles moeten doen om hem te ondersteunen".



Lees ook: “FVD niet bij toespraak Zelensky in Tweede Kamer en debat”

D66-fractieleider Paternotte zegt op Twitter: "Je zou er bijna om gaan lachen. Maar dit is bloedlink. Deze man leidt een fractie in ons parlement, maakt zichzelf tot een belangenbehartiger van het Kremlin en ondermijnt zo de Europese veiligheid."



Oud-partijgenoot Henk Otten vindt dat de partij verboden moet worden. "Ik roep dat nu al tijden. Dit is totaal ontspoord en komt ook nooit meer goed. Baudet is niet 'gestoord' zoals iedereen denkt, maar staat volledig onder controle van het Kremlin."

In de uitzending ‘Baudet en het Kremlin’ (2020) onderzochten Zembla en De Nieuws BV appberichten van Forum voor Democratie. Ook voormalig FvD-bestuurslid Henk Otten was na enige aarzeling bereid om inzage te geven in zijn appverkeer met Baudet en te reageren op vragen. Hij zag de opmerkingen toentertijd niet als grap en waarschuwde Baudet in appjes meermaals voor Russische invloeden.

Kijk hier ‘Haagse bijbaantjes’:

Kijk hier ‘Baudet en het Kremlin’: