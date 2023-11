Senior back-end developer vacatures • 22-11-2023 • leestijd 4 minuten • 391 keer bekeken • bewaren

Senior back-end developer

(36 uur p.w.)

Krijg jij energie van samenwerken met gedreven collega’s met als doel state-of-the-art code op te leveren én wil je graag werken bij een publieke omroep die zich inzet voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving? Lees dan snel verder!

Dit ga jij doen

▸ Je werkt volgens de TDD en SOLID principes, asynchrone berichten om de datastores van onze microservices te vullen. Hiermee creëren we een perfect viewmodel voor onze GraphQL en REST endpoints in Symfony. Het geheel draait met containers in de cloud zodat we makkelijk verticaal en horizontaal kunnen schalen.

▸ Ontwikkelen van nieuwe features voor BNNVARA.nl

▸ Doorontwikkeling interne tools.

▸ Test driven code opleveren.

▸ Kennisdeling met je collega’s.

▸ Coaching van junior developers.

▸ Door middel van code reviews kwaliteit waarborgen.

▸ Werken in ons AWS ecosysteem (ECS, RDS, CloudFront, etc. etc.)

▸ Inspringen op het moment dat er technische hulp nodig is bij storingen

▸ Adviseren over procesoptimalisatie aan tech en product lead.

Zo ziet je team eruit

Als senior back-end developer werk je op de afdeling data, innovatie en development (DID). Binnen BNNVARA is de afdeling DID de kennisbank op het gebied van data, innovatie en (online) development. Elke dag zijn wij met ongeveer 30 hele leuke mensen volop in touw om ervoor te zorgen dat miljoenen Nederlanders al het moois van BNNVARA online kunnen lezen, zien en beluisteren. Dat doen we niet alleen met backend en front-end technologie maar ook door telkens nieuwe interactieve functionaliteit te bedenken, vorm te geven en te testen.

Als developer werk je in een SCRUM-team van de Digital Studio. Onze teams zijn multidisciplinair en dus opgebouwd uit UX, FE & BE in één team. Er is flink wat ruimte voor eigen inbreng, kennisdeling, creativiteit en je krijgt veel verantwoordelijkheid.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt ruime relevante werkervaring waardoor je je werkzaamheden snel zelfstandig kunt oppakken.

▸ Je hebt ervaring met TDD, DDD, Symfony, Agile, ORM, Hexagonal, Docker.

▸ Je toont initiatief, uit eigen beweging breng je ideeën of oplossingen aan.

▸ Je hebt een visie op het ontwikkelen van duurzame oplossingen.

▸ Je bent contactgericht en stelt jezelf toegankelijk en benaderbaar op.

▸ Je vertaalt een gegeven doel of resultaat in activiteiten waarbij je continu informeert over de voortgang.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo spoedig mogelijk of in overleg.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.359,59 en €5.284,04 (salarisschaal H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Stephan Langeweg (back-end developer) via stephan.langeweg@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 8 januari 2024 via de sollicitatieknop. Zodra er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.