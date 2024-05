Regisseur bij Wortelboer en van Rossem vacatures • 26-04-2024 • leestijd 3 minuten • 589 keer bekeken • bewaren

Regisseur Wortelboer en van Rossem

(36 uur p.w.)

Wortelboer en Van Rossem zijn zich aan het voorbereiden op een tweede seizoen. Heb je ervaring met (item)regie op locatie en lijkt het jou leuk om met dit duo op pad te gaan? Lees dan snel door want we zijn op zoek naar een regisseur die ons team kan komen versterken.

Over Wortelboer en van Rossem

In ‘Wortelboer en Van Rossem’ neemt het duo Emma Wortelboer en Maarten van Rossem generaties onder de loep. Wat is er allemaal veranderd? En wat eigenlijk helemaal niet? Ieder aan zijn eigen kant van een gapende generatiekloof zoeken ze het, met een ongezouten mening en een flinke dosis humor, tot op de bodem uit.

Dit ga jij doen

▸ Je ontwerpt samen met de redactie de wijze waarop de onderwerpen/ items/ interviews worden samengesteld.

▸ Per item denk je samen met de redactie na over de visuele stijl. Dat gaat over beeldtaal, montagestijl, shotcompositie, etc.

▸ Je denkt mee over de te gebruiken techniek en middelen.

▸ Samen met de redactie ontwerp je het verhaal en je monteert het gedraaide materiaal met een humoristische ondertoon.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt een aantal jaren ervaring in het opbouwen van lange verhalen van minstens 30 minuten;

▸ Je hebt ervaring in het aansturen en inhoudelijk begeleiden van een (camera) team en presentatoren op locatie;

▸ Je kan zelfstandig monteren in Avid;

▸ Je durft inhoudelijke keuzes te maken in de montage;

▸ Je hebt ervaring genoeg met Avid dat je je er creatief mee kunt uitdrukken. Zo kom je met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Indien het mogelijk is, is onze intentie om je te verlengen.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €4.757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel.

Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze Pien Koppe (eindredacteur) via pien.koppe@bnnvara.nl

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 16 mei via de sollicitatieknop. Zodra er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.