Kennismaken met... Sandra Dirkse, quiz-redacteur • 18-10-2023

Maak kennis met: Sandra Dirkse, redacteur bij 2 voor 12

Wat doe je bij BNNVARA?

Sinds 2012 ben ik redacteur bij '2 voor 12'. Makkelijk om te onthouden, want de cijfers van het programma zitten ook in het jaartal. Het is de leukste baan van de wereld, ongelooflijk dat ik er nog voor betaald word ook!

Hoe ben je bij BNNVARA terecht gekomen?

In de vorige eeuw studeerde ik af met een scriptie over de Nederlandse televisiequiz in de jaren ‘50. Tijdens mijn studie liep ik stage bij het onvolprezen programma Prijzenslag met Hans Kázan. Een geweldige ervaring, en na mijn afstuderen kon ik daar weer aan de slag. In de jaren erna heb ik bij allerlei andere spelprogramma’s en quizzen gewerkt, zoals Herexamen en 10 voor Taal. En nu dus bij 2 voor 12. Zonder een kwaad woord over Prijzenslag te zeggen, lijkt er toch een stijgende lijn te zitten in mijn carrière 😉

Waarom werk je bij BNNVARA?

Ik voel me thuis bij een omroep met een linkse signatuur. Een omroep met een groot groen hart. Een omroep die rechtvaardigheid en solidariteit belangrijk vindt. Dat zie je natuurlijk niet in alle programma’s terug, maar programma’s zoals Vroege Vogels en Zembla dragen dat op een fantastische manier uit. Ook bij 2 voor 12 worden er op een laagdrempelige manier maatschappelijke thema’s aangesneden. We besteden bijvoorbeeld regelmatig aandacht aan vrouwen die misschien wat minder bekend zijn, maar wel een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Sinds corona werk ik vrij veel vanuit huis en dat bevalt heel goed. Ik kan me veel beter concentreren. Een groot deel van de tijd besteed ik aan het maken van vragen. Ook daarbij is het motto: dat zoeken we op. Ik kan eindeloos surfen om een leuke insteek te vinden voor een vraag. Het aardige is dat over vrijwel alles iets interessants te melden is. Zelfs over op het oog wat minder aantrekkelijke onderwerpen zoals scheikundige elementen. Zo ontdekte ik laatst dat er eind vorige eeuw in Amerika een 17-jarige jongen was die het onzalige idee had opgevat om een kweekreactor in zijn tuin te bouwen. Hij bestelde onder andere 100 rookmelders waarin het radioactieve element americium zit en kwam een heel eind met zijn plan. Een bijzonder verhaal dat het uitgangspunt werd voor een animatie.

Wat vind je het leukst aan werken bij BNNVARA?

We vormen samen met de collega’s van Per Seconde Wijzer een heel hecht en gezellig team. Iedereen werkt hard en met veel plezier om een zo goed mogelijk programma te maken. Het resultaat daarvan zie je terug bij de opnames wanneer de voorbereidingen van alle teamleden samenkomen. En natuurlijk is het ook mooi om te zien dat deze inspanningen gewaardeerd worden: de kijkcijfers zijn al jaren dik boven het miljoen!

Welke kwaliteiten heb je nodig om aan de slag te kunnen gaan als redacteur bij 2 voor 12?

Als mensen horen dat ik bij 2 voor 12 werk, denken ze vaak dat ik een wandelende encyclopedie ben. Dat is in mijn geval helaas niet zo, maar ik heb wel een behoorlijke algemene ontwikkeling (met een blinde vlek voor sport…). Daarnaast ben ik nieuwsgierig en vind ik het leuk om dingen uit en op te zoeken. Vervolgens moet de informatie omgezet worden in een goede en eenduidige vraag. Het is zeker geen raketwetenschap, maar wel een serieus vak. En een heel mooi vak.