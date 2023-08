Kennismaken met... Roger Abrahams, journalist blogs • 21-08-2023 • leestijd 4 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

"Hoogtepunten in mijn werk zijn de momenten dat ik op pad ga, soms zelfs naar het buitenland, voor reportages. Ik heb een interview gedaan in Moskou met RTL-correspondent Olaf Koens (voor de rubriek Buis & Haard) en ben op pad geweest met NOS-verslaggever David Jan Godfroid. Ik ben ook eens naar Italië gegaan om Lili Rademakers, de cineaste en de weduwe van regisseur Fons Rademakers, te spreken. Dat zijn toch de krenten uit de pap."

Maak kennis met: Roger Abrahams, journalist bij de VARAgids

Wat doe je bij BNNVARA?

Ik ben journalist bij de VARAgids. Daar schrijf ik elke week een groot artikel, zo’n twee tot vier pagina’s lang. Daarnaast coördineer ik de rubriek ‘De Oogst’, waarin interessante fragmenten worden besproken die de moeite waard zijn om terug te kijken. Ook begeleid ik stagiairs en neem ik deel aan brainstormsessies over de inhoud van nieuwe gidsen. Ik ben eigenlijk de hele week aan het schrijven, en dat vind ik heel leuk.

Hoe ben je bij BNNVARA terecht gekomen?

Ik ben in 2004 bij de VARAgids gestart. Na een lange reis door Latijns Amerika (van Mexico naar Rio de Janeiro) vond ik eerst uitzendwerk in een magazijn in Utrecht. Een week na mijn terugkomst belde een vriend die bij de VARAgids werkte mij op over een vacature. Daar heb ik toen op gesolliciteerd en werd aangenomen. In het begin werkte ik op de programmaredactie, daar werden destijds de kolommen samengesteld met wat er wanneer op welke zender te zien was (dat gaat nu automatisch). Ik kon wel een beetje schrijven in die functie, maar niet heel veel. Ik ben toen op mijn vrije dagen ‘gratis’ langere stukken gaan schrijven. Zo ben ik uiteindelijk fulltime journalist geworden.

Waarom werk je bij BNNVARA?

Toen ik hier begon, was het nog de VARA. Ik voelde me aangetrokken tot die omroep vanwege de vele cabaretregistraties en humoristische programma’s zoals ‘Spijkers met Koppen’ en ‘Kopspijkers’. Hoewel ik het ook bij de radio en tv heb geprobeerd, ontdekte ik dat ik bij de VARAgids op mijn plek zat: ik kreeg steeds meer plezier in het schrijven en merkte dat ik er goed in was. Ik ben blij dat ik uiteindelijk van het ambacht schrijven mijn werk heb kunnen maken en me bezig kan houden met heel verschillende onderwerpen. Want de helft van ons blad is tv-gids, maar de andere helft is een mediablad. Onze artikelen hangen af van wat er in de media te zien is, en dat is heel divers: sport, drama, film, muziek, tv, actualiteit, geschiedenis, op de radio, bij de commerciëlen... De ene week schrijf ik over de jaren ’80-serie ‘Zeg ‘ns Aaa’ en de andere week over het WK voetbal voor vrouwen, dat net is afgelopen. Die afwisseling houdt het leuk.

Hoe ziet een gemiddelde werkweek er voor jou uit?

Op maandag schrijf ik aan een groot stuk. De voorbereiding – een interview of een bezoek aan een locatie – zit er dan al op. Op dinsdag maak ik artikel af en begin ik vaak aan de rubriek 'De Oogst'. En op woensdagochtend hebben we een grote vergadering om te brainstormen over de gids die we drie weken later uitbrengen. Dan lopen we dag voor dag de programmering door. Al pratende komen we tot een hoop ideeën die hoofdredacteur Roy opschrijft en verder uit gaat werken. Op woensdag maak ik de rubriek 'De Oogst' verder af, en op donderdagmiddag gaat alles naar de drukker. Op donderdagochtend blus ik vaak kleine brandjes, zoals veranderingen in de programmering die nodig maken dat stukjes moeten worden herschreven. De rest van de dag bereid ik het grote artikel voor dat in de volgende week gepubliceerd wordt. En vrijdag zijn we vrij.

Wat vind je het leukst aan werken bij BNNVARA?

Het goede gevoel dat ik had bij de VARA is ook bevestigd toen ik er eenmaal werkte: het is een progressieve, creatieve en emanciperende omroep. En hoe die omroep in de maatschappij stond; zo sta ik er zelf ook wel in. De fusie met BNN is positief geweest: de inhoud van de VARA en de jeugdigheid van BNN zijn goed samengegaan. Het is een grote, invloedrijke en dynamische club waarvan het leuk is om er deel van uit te maken.

Welke kwaliteiten heb je nodig om als journalist bij de VARAgids te kunnen werken?

Je moet goed kunnen schrijven, dat spreekt voor zich. Daarnaast is nieuwsgierigheid van groot belang. Een journalist moet veel zelfstandig onderzoek doen en voortdurend de waarheid toetsen. En je moet uiteraard goed met mensen kunnen omgaan: je komt met een hoop verschillende mensen of groepen in aanraking. Als je daar iets van wilt en de sfeer goed wilt kunnen proeven, dan moet je ze goed aanvoelen en hun vertrouwen winnen. En het is ook heel handig als je algemene kennis op orde is; dat je overal een beetje vanaf weet.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben trots op het feit dat we als team een tijdschrift maken en samen iets moois creëren. Ook ben ik trots wanneer ik een interview heb met iemand die iets complex uitlegt, bijvoorbeeld een wetenschapper of taalkundige, en ik erin slaag om hun boodschap helder op papier te krijgen. Ik heb Bas Heijne bijvoorbeeld een keer geïnterviewd, de NRC-journalist. Die had het boek ‘Onbehagen’ geschreven, waar een tv-serie van werd gemaakt. Een serieus boek van een intelligent denker – ik was onder de indruk van hem. Maar het werd een leuk gesprek en later vond hij dat ik in mijn artikel goed had verwoord wat hij bedoelde. Dat vond ik echt een compliment.