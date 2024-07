Kennismaken met... Joren Spittuler, tickets & publiekswerving blogs • Vandaag • leestijd 5 minuten • bewaren

Maak kennis met Joren Spittuler, publiekswerver bij BNNVARA

Wat doe je bij BNNVARA?

Ik werk als publiekswerver. Dat wil zeggen dat ik me bezighoud met de kaartverkoop en de werving van publieksgasten voor alle studioprogramma’s en evenementen waar die bij aanwezig moeten zijn. Denk daarbij aan ‘Sophie & Jeroen’ of ‘Even tot hier’. Maar ook BNNVARA previews of grotere evenementen zoals de ‘Kinderen voor Kinderen’ concerten. Op het moment dat er vanuit een programma wordt aangegeven hoeveel man publiek er nodig is, gaan wij van A tot Z aan de slag. We bouwen een database met oud-bezoekers en fans die een programma willen bezoeken, updaten de website, sturen mailings uit, beheren het ticketsysteem, beantwoorden vragen die er zijn rondom een bezoek aan een programma of evenement, doen de afhandeling tot aan de studio zelf en uiteindelijk de nazorg.

Hoe ben je bij BNNVARA terechtgekomen?

Na mijn studie ‘Media en Entertainment Management’ was het niet direct mijn intentie om bij de televisie te gaan werken, maar ik wilde wel graag bij BNNVARA werken. Daarom solliciteerde ik op een functie bij de publieks- en ledenservice. Dat is ons contactcentrum waar kijkers, VARAgid-abonnees, leden en publiek met hun vragen terecht kunnen. Dat was voor mij een ingang om hier te kunnen werken. En toen hoorde ik dat er een functie vrijkwam bij publiekswerving en dat leek me erg leuk en uitdagend! Vandaar dat ik na een paar maanden al in deze functie terecht ben gekomen.

Waarom werk je bij BNNVARA?

Ik werk bij BNNVARA omdat de organisatie ergens voor staat. Dat er hier grenzen worden opgezocht en taboes worden doorbroken. Dat er tegen heilige huisjes aangeschopt wordt. En de fijne sfeer, de gezellige collega’s en leuke projecten maken dat ik er na negen jaar nog steeds met heel veel plezier werk!

Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit?

Mijn dag begint met het openen van ons ticketsysteem om te kijken hoeveel tickets er zijn verkocht of juist nog open staan. Per programma kijk ik wat de aantallen zijn en wat op dat moment prioriteit heeft. Alleen of samen maken we dan plannen en zorgen we dat er publiek geworven wordt voor een bepaalde uitzending, titel of evenement. Maar onze werkzaamheden variëren iedere dag. Een programma kan namelijk zomaar besluiten dat ze de volgende dag een uur eerder gaan opnemen. Dan is het aan ons om het publiek hierover te informeren en ervoor te zorgen dat iedereen toch nog op tijd op de juiste locatie is.

Wat vind je het leukst aan werken bij BNNVARA?

De informele sfeer en de collega’s. De sfeer op onze afdeling en binnen ons team is heel open, vriendschappelijk en erg motiverend naar elkaar toe. Iedereen heeft een eigen expertise, waardoor ik veel van anderen leer en ik tegelijkertijd mijn kennis weer met hen kan delen. En specifiek het leukste aan mijn baan als publiekswerver, vind ik de diversiteit van werkzaamheden en de publiekswerving van grote evenementen. Grote evenementen brengen namelijk ook grotere uitdagingen met zich mee en om op die evenementen de reacties van mensen die je geworven hebt te zien, is mooi.

Zijn er ook uitdagingen in jouw baan als publiekswerver?

De grootste uitdaging in ons werk is het werven van publiek voor programma’s waarvan we of de inhoud niet hebben of de inhoud niet kunnen vertellen. Dan moet je mensen naar een programma weten te krijgen, zonder dat ze zelf weten waar ze naartoe gaan. Zie mensen dan maar eens enthousiast te krijgen.

Verder is het een uitdaging om publiek te vinden dat goed past bij het desbetreffende programma en de doelgroep ervan. Zij kunnen namelijk veel invloed hebben op de sfeer in de studio. Publiek dat daadwerkelijk geïnteresseerd is in het programma, reageert enthousiaster. En dat is prettig voor een presentator, die daardoor weer lekkerder in zijn vel zit. Ook op beeld komt het natuurlijker en spontaner over. Voor de kijker én de maker is het daarom dus belangrijk dat er enthousiast publiek in de zaal zit.

Welke kwaliteiten heb je nodig om aan de slag te gaan als publiekswerver bij BNNVARA?

Als publiekswerver is het belangrijk dat je een brede interesse hebt en dat je breed georiënteerd bent. Wij weten als publiekswervers van elke discipline wel iets: marketing, website optimalisatie, online marketing, socials, noem het maar op. Flexibiliteit en stressbestendigheid zijn ook een must. We hebben namelijk iedere dag te maken met deadlines, omdat programma’s publiek nodig hebben. Dan is het niet handig als er mensen afzeggen. Bij ‘Even tot hier’ heeft het publiek een participerende rol, dus dat programma kan gewoon niet op televisie komen zonder publiek.

Waar ben je het meest trots op?

De eerste keren ‘De Wereld Draait Door University’ in de Gashouder en ‘Kinderen voor Kinderen De Grote Show’, omdat dat grote evenementen zijn om te managen met meerdere shows op één dag. Die dagen in goede banen leiden, was een uitdaging. En bij ‘Kinderen voor Kinderen De Grote Show’ hadden we ook te maken met verschillende rangen, kaartsoorten en met kinderen en hun ouders; niet het makkelijkste publiek. En ik ben trots op dat wij met ‘Even tot hier’ de eersten waren met een virtueel publiek in de coronatijd. Het publiek nam via Zoom deel aan het programma, waardoor ik als publiekswerver minder controle had over het publiek en dus weer met andere dingen rekening moest houden. Dat was wel zoeken, bijsturen en experimenteren.