Kennismaken met... Jesse Sprikkelman, producer (radio) 19-07-2022

“Als radioproducer is het belangrijk om creatief te zijn. Je moet haakjes zoeken om een onderwerp aan op te hangen, je wilt opvallen gezien er een groot radio-aanbod is en je wilt vooral dat het vermakelijk is voor degene aan de andere kant van de radio.”

Maak kennis met: Jesse Sprikkelman, radioproducer bij 'Rinkeldekinkel' (NPO Radio 2)

Hoe ben je bij BNNVARA terecht gekomen?

Ik ben hier via de BNNVARA Academy gekomen, dat is het interne opleidingstraject. Een half jaar lang leerde ik daar alles over hoe er in Hilversum radio gemaakt wordt. Ik heb in het tweede deel van 2018 de Academy gedaan. Sinds begin 2019 ben ik dus in dienst bij BNNVARA.

Waarom werk je bij BNNVARA?

Omdat BNNVARA mooie radiotitels heeft en er veel ruimte is voor creativiteit. Medewerkers krijgen de gelegenheid om te sparren over de gekste ideeën. En er wordt veel vertrouwen en vrijheid gegeven bij het maken van content.

Zo zijn we tot bijzondere items gekomen. Diverse bekende mensen hebben bijvoorbeeld beveiliging, zoals Mark Rutte en Geert Wilders. Ik was benieuwd hoe het is om een hele dag beveiligd te worden. Dus dat heb ik geregeld en daar een reportage van gemaakt. Verder kwam in 2021 de culturele sector in opstand, vanwege de coronamaatregelen. Dit deden ze tijdens een Unmute Us-demonstratie. Ik werd door een groep dj's uitgenodigd om op hun wagen mee te gaan. Daar maakte ik een tweedelige reportage over met verhalen van deze mensen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Ik maak, samen met Jeroen van Inkel, het radioprogramma ‘Rinkeldekinkel’ (op NPO Radio 2). Dit is een weekendprogramma wat elke zaterdag- en zondagochtend tussen 07.00 uur en 10.00 uur op de radio is. Doordeweeks doe ik al diverse voorbereidingen: zoals het bedenken van items, het vullen van rubrieken en het maken van een reportage.

In het weekend gaat de wekker om 04.00 (!) uur. Ik woon in Zutphen en moet dus een uur rijden. Die tijd benut ik om radioprogramma’s zoals ‘Met Het Oog Op Morgen’ terug te luisteren. Rond 05.45 uur kom ik aan bij het Radiohuis op het Mediapark. Daar bekijk ik alle kranten, nieuwswebsites en radio-en tv-programma’s. Hieruit maak ik een selectie van onderwerpen die interessant zijn voor ons programma. Ik maak hier een kort berichtje van (het liefst met wat audio) of voeg het toe aan een vaste rubriek, zoals het krantenoverzicht.

Vlak voordat de show begint, spreken Jeroen en ik alles nog even door en om 07.00 uur gaan we van start. Ik regisseer de uitzending, wat inhoudt dat ik ervoor zorg dat alles op tijd gebeurt. Ik denk mee over de vorm, bel luisteraars of gasten en ik babbel een beetje mee op de radio.