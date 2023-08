Kennismaken met... Ingrid Leckie, recruiter blogs • 07-08-2023 • leestijd 3 minuten • 248 keer bekeken • bewaren

Maak kennis met: Ingrid Leckie, recruiter bij BNNVARA

Hoe ben je bij BNNVARA terecht gekomen?

De waarden van BNNVARA staan heel dicht bij mij, omdat ik gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid enorm belangrijk vind. Ik vind het belangrijk om bij een organisatie te werken waar ik voor 200% achter de missie sta. Hiervoor heb ik gewerkt als recruiter en als adviseur diversiteit en inclusie. Tijdens mijn laatste baan deed ik een master en heb ik mijn afstudeeronderzoek bij BNNVARA gedaan. Daarna ben ik hier blijven werken.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Bij BNNVARA werken we elke dag aan onze missie: een open, gelijkwaardig en rechtvaardige samenleving. Ik vind het heel belangrijk dat deze waarden ook gereflecteerd worden in de manier waarop we nieuwe collega’s aannemen. Het vinden van het beste talent is een uitdaging voor veel organisaties. Met iemand die op je lijkt voel je vaak sneller een ‘klik’, maar is die persoon ook echt de beste kandidaat? Objectief werven en selecteren is dé methode om te zorgen dat je niet afgaat op de (onbewuste) vooroordelen en voorkeuren, maar daadwerkelijk de beste kandidaat selecteert. In mijn functie zorg ik ervoor dat deze methode in de organisatie wordt geïmplementeerd. Dit doen we nog niet (volledig) bij elke procedure, maar stap voor stap is dat uiteindelijk het doel.

Ik zorg er dus voor dat het werving- en selectieproces van A tot Z goed verloopt, zoals het schrijven van vacatureteksten, deze verspreiden in verschillende netwerken, sollicitatiegesprekken voeren, etc. Dit doe ik samen met onze recruitment stagiair. We begeleiden collega’s bij het objectief uitvoeren van het proces. Dit doen we voor uiteenlopende functies, zoals (eind)redacteuren, communicatieadviseurs, producers, developers, etc. Ook onderzoek ik samenwerkingen met verschillende organisaties om een brede doelgroep te bereiken met onze vacatures. Regelmatig spar ik met een communicatieadviseur over onze arbeidsmarktcommunicatiestrategie en de uitvoering hiervan. Tot slot zit ik in onze diversiteit en inclusie (D&I) klankbordgroep die werkt aan D&I binnen BNNVARA.

Wat vind je het leukst aan werken bij BNNVARA?

Het gezamenlijk strijden voor onze missie, de informele sfeer en leuke collega’s van verschillende afdelingen. Ik ben met een biculturele achtergrond opgegroeid in een klein en homogeen dorp. Hierdoor heb ik ervaren hoe het is om als ‘anders’ te worden gezien. Niet alleen bij mijzelf, maar juist ook bij anderen in het dorp die anders waren dan de ‘norm’. Ik denk dat dit er onder andere mee te maken heeft dat ik vanaf jongs af aan eerlijkheid en gelijkwaardigheid heel belangrijk vind. Dat motiveert mij om bij BNNVARA te werken.

Welke kwaliteiten maken jou perfect als corporate recruiter?

Ik zou niet beweren dat ik perfect ben, maar kwaliteiten die ervoor zorgen dat ik mijn werk goed doe zijn mijn kennis van en ervaring met objectieve werving en selectie, doelgerichtheid, nauwkeurigheid, communicatieve vaardigheden en creativiteit. Zo houd ik goed overzicht op alle verschillende vacatures die open staan en goed kan schakelen met verschillende kandidaten en collega’s.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben er trots op dat ik de missie van BNNVARA in een relatief korte tijd heb vertaald naar de manier waarop we nieuwe collega's aannemen. We kennen allemaal de cijfers over ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Doordat we ons werving- en selectieproces steeds vaker zo objectief mogelijk inrichten, kunnen we gelijke kansen in het selectieproces waarborgen. Ik word er blij van als collega's na een procedure naar mij toe komen om te zeggen dat ze blij zijn met hun nieuwe collega en als ik ook met eigen ogen zie dat deze nieuwe collega het naar diens zin heeft op werk. Ik ben er trots op dat ik zowel kan werken aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt als kan ondersteunen bij het vinden van de juiste match voor verschillende vacatures.