Kennismaken met… Hein-Jan Keijzer, commissioning editor

Maak kennis met Hein-Jan Keijzer , commissioning editor.

Wat doe je bij BNNVARA?

Ik ben commissioning editor. Ik ben als eindredacteur vanuit BNNVARA verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de journalistieke en verdiepende programma’s die door buitenproducenten voor ons worden gemaakt. Ik ben hun aanspreekpunt en begeleid projecten van het eerste idee (de pitch) tot de uitzendingen. Ik bewaak de journalistieke inhoudelijke kwaliteit en zorg dat de programma’s aansluiten bij de waarden en missie van BNNVARA.

Hoe ben je bij BNNVARA terechtgekomen?

Verhalen vertellen aan een groot publiek heeft mij van jongs af aan gefascineerd. Ik werkte als vrijwilliger al jong voor verschillende lokale en regionale omroepen. Na mijn studie Televisiewetenschappen en een master Journalistiek aan de UvA ben ik als journalist gaan werken bij RTL Nieuws. In 2008 kreeg ik de kans om bij (BNN)VARA aan de slag te gaan, een omroep die erg bij mij past. Ik kom uit een rood nest. En ook de missie van de omroep – verhalen maken met impact voor een breed publiek – sprak me enorm aan. Sinds dien werk ik voor BNNVARA.

Waarom werk je graag bij BNNVARA?

BNNVARA zet zich in voor een progressieve samenleving. Dat is een streven waar ik mij erg in kan vinden. Wij vertellen verhalen over misstanden in de samenleving, waar we mensen aan het denken proberen te zetten en daarbij programma’s maken die impact op hen hebben. Die op den duur leiden tot een betere samenleving en meer rechtvaardigheid én gelijkwaardigheid in de wereld. Daar wil ik graag onderdeel van zijn en mijn bijdrage aan leveren. Bovendien werk ik hier met ontzettend leuke, getalenteerde en gepassioneerde mensen. Ook een reden waarom ik graag bij BNNVARA werk.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit?

Een gemiddelde werkdag is een mix van veel inhoudelijke afspraken, creatief brainstormen, veel bekijken en beluisteren, en ook wel administratieve dingen. Ik bespreek formats en afleveringen met producenten, bekijk montages van nog uit te zenden programma’s en geef feedback. Verder overleg ik veel met collega’s over strategie en planning, om te zorgen dat iedereen op tijd op de hoogte is van programma’s die er aan komen. Tussendoor check ik mijn mail – een constant gevecht om mijn inbox op orde te houden – en probeer ik tijd vrij te maken om over nieuwe ideeën en plannen te sparren met collega’s.

Waar ben je het meest trots op?

Het meest trots, dat vind ik erg ingewikkeld. Ik ben trots op heel veel programma’s waaraan ik werk. Allemaal op een hele andere manier. Sommige programma’s hebben grote impact in Den Haag op beleidsmakers, of maken iets los in de samenleving. Neem series als De Wereld in Ter Apel of Een goede dood. Andere maken me trots omdat we naast het programma veel extra mensen hebben bereikt met een hele impactcampagne rondom het programma. Neem de serie Niemand die het ziet die we in januari 2024 hebben uitgezonden. Een prachtig en heel actueel 4-luik over digitale spionage en oorlogsvoering.

Nadat deze was uitgezonden zijn er afgelopen jaar allemaal verdiepende lezingen over gehouden, verspreid door het land. Hier konden mensen ook in gesprek met de hoofdpersonen en de makers. En in januari 2025 start Instituut Beeld & Geluid een lesprogramma voor middelbare scholieren over fake news en het gevaar daarvan op onze democratische samenleving.

Allemaal spin-offs van Niemand die het ziet. Hier is door een grote club mensen bij o.a. Beeld en Geluid en door de producent van de serie keihard aan gewerkt. Daar ben ik echt super trots op. Dit programma stopt niet na uitzending, maar galmt door en blijft mensen aan het denken zetten. En daar mag BNNVARA ook heel trots op zijn. Want als je het over lange termijn impact hebt bij, zeker bij een jonge groep mensen, is dit er wel één.

Wat zijn de uitdagingen in jouw functie als commissioning editor?

Het maken van programma’s is een proces van inhoudelijke plannen en veel creatieve ideeën. Maar de uitdaging is om die in te passen binnen de grenzen van tijd en budget. Het was de grote filosoof Jules Deelder die zei ‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten’. Daar houd ik, optimistisch als ik ben, graag aan vast. Denk groot. Maar de laatste tijd merk ik dat de beperkingen wel steeds dwingender worden. Vervelend wordt het wanneer de financiën echt de inhoud gaan raken. En dat is een groeiend probleem. Journalistieke inhoudelijke producties kosten vaak veel tijd. En tijd kost geld. Het wordt een uitdaging om onder hoge druk met minder geld toch inhoudelijke en relevante programma’s te blijven maken, die aan onze hoge journalistieke standaard voldoen.

Wat zou je doen als je een dag het roer bij BNNVARA zou mogen overnemen?

Om heel eerlijk te zijn, ik benijd de mensen niet die nu aan het roer staan. Maar als ik dan een dag het roer bij BNNVARA zou mogen overnemen, zou ik vooral proberen de waarde van ons, van de publieke omroep krachtig over het voetlicht te brengen. De NPO, de publieke omroepen, bevinden zich in zwaar weer. Die tegenwind – zowel politiek als maatschappelijk – is zeer onterecht, vind ik.



Nederland heeft een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa, terwijl we kwalitatief zeer hoogwaardige programma’s maken die internationaal bewondering oogsten. Buitenlandse collega’s vragen zich vaak af hoe wij dit voor elkaar krijgen. Dat besef ontbreekt helaas nog te vaak in Den Haag en bij het grote publiek. Onze maatschappelijke taak is onmisbaar.