Kennismaken met... Gwen Rijken, regisseur blogs • 08-04-2024 • leestijd 4 minuten • 343 keer bekeken • bewaren

''Bij BNNVARA word je opgeleid tot een soort creatieve duizendpoot. Je leert de beste en mooiste kwaliteit te leveren. Dat is hard werken, maar je ziet ook wat het oplevert. Daar heb je de rest van je leven wat aan. Je leert door te doen, te vallen en weer op te staan.''

Maak kennis met Gwen Rijken, regisseur bij Proefkonijnen

Wat doe je bij BNNVARA?

Ik ben regisseur bij Proefkonijnen. Als regisseur zorg je er op draaidagen voor dat alle disciplines (redactie, camera en geluid) goed hun werk kunnen uitvoeren, bewaak je het script en bepaal je de juiste shots. Naast draaidagen ben ik ook bezig met het monteren van materiaal, houd ik regiebesprekingen en ben ik samen met de redacteur verantwoordelijk voor de scripts. Ik bedenk hoe ik het script in beeld wil brengen, welke camera's er gebruikt worden en welke muziek eronder komt.

Voor eerdere projecten ben ik ook camjo regisseur geweest bij onder andere 101Barz, Spuiten & Slikken en Teenage Boss. Als camjo regisseur doe je het camera-, licht– en geluidswerk, je monteert en je regisseert. Je bent eigenlijk een soort eenmansproductie. Dat is leuk, maar ook heel veel.

Hoe ben je bij BNNVARA terecht gekomen?

Ik heb een opleiding tot verpleegkundige gedaan en heb daarna twee jaar gewerkt als verpleegkundige. Maar ik wilde eigenlijk graag iets anders doen. Iets wat ik altijd al leuk vond was video's maken. Op social media kwam ik een advertentie tegen van de BNNVARA-Academy. Daar heb ik me toen voor aangemeld en ik werd aangenomen. Toen ik de Academy had afgerond zag ik een vacature openstaan voor camjo bij 101Barz. Ik keek vaak naar 101Barz dus bij ze werken leek me erg leuk. Ik heb gesolliciteerd en werd aangenomen.

Waarom werk je bij BNNVARA?

Mijn interesse in BNNVARA werd met name gewekt door de Academy en 101Barz. De werkcultuur bij BNNVARA bevalt me goed. De sfeer is redelijk informeel, maar wel op een professionele manier. Het gevoel van hiërarchie heerst hier dan ook niet echt.

Daarnaast word je bij BNNVARA opgeleid tot een soort creatieve duizendpoot. Je leert de beste en mooiste kwaliteit te leveren. Dat is hard werken maar je ziet ook wat het oplevert. Daar heb je de rest van je leven wat aan. Je leert door te doen, te vallen en weer op te staan.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Dat verschilt per dag en per project. Als regisseur werk ik op draaidagen met een productieteam. Ik krijg dan naast de presentator en redacteur een ENG-ploeg mee. Dit bestaat in ieder geval uit een camera- en geluidspersoon. Verder zit ik veel in overleg over hoe we de scripts het beste in beeld kunnen brengen en doe ik de montage. Het eerste deel van de montage is uitzoeken wat je gaat gebruiken, dat is vrij eentonig werk. Maar daarna kan je al je creativiteit erin stoppen, en dat is leuk. Vooral als je terugkijkt naar het eindproduct, dat geeft veel voldoening.

Als camjo ga je op draaidagen alleen op pad met een redacteur en/of presentator. Zowel in de rol van camjo als die van regisseur zijn draaidagen hectisch. De dag ervoor check ik de callsheet. Hierin zie je hoe laat je op locatie moet zijn en wanneer je wat gaat filmen. Op locatie neem je met iedereen door wat je die dag gaat doen en vervolgens ga je alles volgens script in elkaar zetten. Als het een wrap is zit de dag erop en gaat iedereen naar huis.

Wat vind je het leukste aan werken bij BNNVARA?

Dagelijks ben ik bezig om hele vette dingen te maken met hele leuke mensen. Ik voel me erg thuis bij BNNVARA en ben daardoor niet bang om mijn ideeën op tafel te gooien. Ook heb ik het gevoel dat er naar mijn wensen geluisterd wordt. Ze streven er altijd naar om je iets te laten maken waar je trots op kunt zijn. Je wordt inmiddels niet zomaar op projecten gezet die niet bij je passen of die je niet leuk vindt. Dat vind ik heel sterk aan BNNVARA.

Welke kwaliteiten maken jou perfect als regisseur?

Perfect zou ik mezelf niet willen noemen. Ik denk dat om een goede regisseur te zijn je een rijke fantasie nodig hebt. Je moet flexibel en punctueel zijn. Op tijd komen is erg belangrijk; mensen rekenen op je. Dat zijn ook wel dingen die ik in mezelf herken. Het verschilt per project welke kwaliteiten belangrijk zijn. Zo maak ik bijvoorbeeld nu jeugdprogramma's. Als regisseur voor dit soort programma's moet je jezelf niet al te serieus nemen en ruimte maken voor lol tijdens de draaidagen.