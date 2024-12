Data-analist vacatures • 02-12-2024 • leestijd 3 minuten • 211 keer bekeken • bewaren

Data-analist

(36 uur p.w.)

Wil jij jouw vernieuwende ideeën over data-analyses, meetsystemen en tests inzetten om bij te dragen aan de strategische doelstellingen van BNNVARA? Dan is onze afdeling Data Innovatie en Development (DID) op zoek naar jou!

Over de afdeling

Binnen BNNVARA is de afdeling DID de kennisbank op het gebied van data, innovatie en development. Elke dag zijn wij met ongeveer 30 mensen volop in touw om ervoor te zorgen dat miljoenen Nederlanders al het moois van BNNVARA kunnen lezen, zien en beluisteren. Binnen team data heerst een informele en open sfeer waarin veel ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven. Hoe lang of hoe kort je ook bij ons werkt, jouw inzichten en feedback zijn altijd welkom!

Dit ga jij doen

Als data-analist zorg je dat BNNVARA vanuit de juiste bronnen met de juiste data de beste beslissingen neemt. Je gebruikt iedere vezel in je lijf (en natuurlijk je expertise en creativiteit) om met een klein maar vlijmscherp data-team (vanuit oude of nieuwe bronnen) met analyses, tests en inzichten te komen waar beslissers het verschil mee kunnen maken. Kortom, je helpt ons qua data naar het volgende niveau, helpt kansen zien en helpt ze te grijpen. Én je werkt samen met de beste verhalenvertellers van Nederland om met onze content levens te veranderen en de wereld beter te maken. Verder:

▸Je werkt samen met de teamleider data en innovatie en je team aan rapportages en kansen voor BNNVARA.

▸Je vertaalt de doelen van BNNVARA naar duidelijke cijfers en meetbare doelen (KPI’s).

▸Je helpt mee om de bestaande meetsystemen te verbeteren en verder te ontwikkelen.

▸Je geeft strategisch en tactisch advies aan het management en redacties over TV, radio, online en andere platforms.

▸Je denkt actief mee over nieuwe ideeën en richting voor het team en BNNVARA.

Dit ben jij

▸Je kent tools zoals Superset, Power BI en Tableau of je wilt die graag leren. Je gebruikt je kennis om scherpe vragen te stellen en een visie op data te delen.

▸Je vertaalt kansen en data-inzichten op een heldere manier naar je team en stakeholders.

▸Je analyseert problemen grondig en brengt complexe gegevens op een begrijpelijke manier over.

▸Je volgt ontwikkelingen in je vakgebied en duikt graag in nieuwe systemen.

▸Je werkt goed samen, deelt kennis en viert successen met het team.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden (vervanging van een collega die met verlof gaat)

▸Salaris in schaal G die loopt van € 3.118,48 tot en met € 4.757,41 op basis van 36 uur per week. Je wordt ingeschaald op basis van ervaring volgens de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Boris van Bennekum via boris.van.bennekum@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 15 december via deze link.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Wacht dus niet te lang met reageren.