Creatieve UI/UX designer

(36 uur)

Wil jij deel uitmaken van deze dynamisch afdeling die grenzen verlegt op het gebied van digitale ervaringen? Ben je gepassioneerd door design, met specifieke expertise in UX/UI, designsystemen, en het gebruik van Figma? Dan is deze rol iets voor jou!

De afdeling

Binnen BNNVARA is de afdeling DID de kennisbank op het gebied van data, innovatie en (online) development. Elke dag zijn wij met ongeveer 30 leuke mensen volop in touw om ervoor te zorgen dat miljoenen Nederlanders al het moois van BNNVARA online kunnen lezen, zien en beluisteren. We geloven in de kracht van design om gebruikers te betrekken, te inspireren en te verrassen.

Dit ga je doen

Als Creatieve UX/UI Designer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van intuïtieve en boeiende gebruikerservaringen. Je zult werken aan het ontwikkelen en onderhouden van ons designsystem. Hierbij gebruik je Figma als je belangrijkste ontwerptool. Daarnaast omvat je rol creatieve vaardigheden zoals animatie, illustratie, infographics en datavisualisatie, waarmee je interactieve en visueel aantrekkelijke ontwerpen creëert.

Verder houd jij je bezig met:

▸ Ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces die voldoen aan de behoeften van gebruikers en bedrijfsdoelstellingen.

▸ Creëren en onderhouden van een designsystem voor consistente en efficiënte ontwikkeling.

▸ Samenwerken met ontwikkelaars en interne stakeholders om ontwerpen te implementeren en te verbeteren.

▸ Integreren van animaties, illustraties, infographics en datavisualisatie om de interne en externe gebruikerservaring te verrijken en te verbeteren.

▸ Onderzoek doen naar gebruikersgedrag en ontwerpstrategieën omzetten in effectieve oplossingen.

Dit bied jij

▸ Bewezen ervaring als UX/UI Designer met sterke vaardigheden in Figma en het ontwerpen van designsystemen.

▸ Uitstekende kennis van interactieontwerp, informatiearchitectuur en gebruikersgericht ontwerpen.

▸ Ervaring met animatie, illustratie, infographics en datavisualisatie, bij voorkeur met tools zoals After Effects en Illustrator of vergelijkbaar.

▸ Vermogen om snel te itereren en feedback te integreren in ontwerpen.

▸ Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om te werken in een multidisciplinair team.

▸ Portfolio dat een scala aan ontwerpvaardigheden en projecten demonstreert.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Indien het mogelijk is, is onze intentie om je te verlengen. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3118,48 en €4757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is o.b.v. de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%.

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal.

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week.

▸ 2x per maand Fail Forward Friday (Google 20% - knutselen met nieuwe tools en technieken)

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA).

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Lydie Polak via lydie.polak@bnnvara.nl

Je kunt geen hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze worden niet in behandeling genomen.