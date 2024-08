Zuid-Holland blijft grauwe ganzen toch tot oktober afschieten

De rechtbank in Den Haag besloot vorige week de ontheffingen in te trekken, omdat de provincie Zuid-Holland niet goed had onderbouwd dat de grote populaties ganzen voor veel schade zorgen. Volgens de rechtbank valt dit nog onder het bedrijfsrisico van een boer. Daarnaast is de kans op aanvaringen met vliegtuigen klein, stelt de rechtbank. Dat was een ander argument van de provincie. Bij Rotterdam The Hague Airport zijn sinds 2012 twee aanvaringen van een gans en een vliegtuig geweest.