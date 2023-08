Zondag start klimaatmarsen als aanloop naar A12-blokkade

Een snelwegblokkade is wat de rechtbank in Den Haag betreft strafbaar. De rechter deelde begin augustus nog diverse taakstraffen uit aan zeven mensen die hadden opgeroepen tot deelname aan een eerdere actie op de snelweg, in januari. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat het blokkeren van het snelwegverkeer gevaarlijk is en vervolgde hen wegens opruiing. De rechter ging daarin mee. De veroordeelden zijn in beroep gegaan. XR vindt dat het blokkeren van een snelweg wel degelijk zou moeten kunnen binnen de Nederlandse wetgeving.