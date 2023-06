Zo herken je de libel

• Het lange, dunne achterlijf • Alle 4 de vleugels hebben dezelfde vorm • In rust worden de vleugels meestal langs of boven het achterlijf samengeklapt • De ogen zijn als een halve bol en zitten aan de zijkant van de kop • De ogen raken elkaar niet

Vastgeklemd aan oude rietstengels en lisdodde vinden we tijdens de opname voor Vroege Vogels TV de huidjes van libellen waar ze net uit geslopen zijn. Het is zelfs warm genoeg om er eentje te vinden eentje die zich aan het oppompen is met lucht. Het is een wonderlijk gezicht. Rond deze tijd van het jaar vind je in het riet langs waterkanten misschien eitjes, larven of velletjes.