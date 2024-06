Zingende nachtegaal, oeverzwaluwen en parende groene schildwantsen

Een nachtegaal die een prachtig concert geeft, oeverzwaluwen die druk heen en weer vliegen naar hun nest en de bijzondere paring van groene schildwantsen. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnende video van deze week is de zingende nachtegaal gefilmd door Arie Kraaijenoord. De vogelsoort staat bekend om zijn uitbundige en gevarieerde zang. Even heerlijk genieten!

De koninginnenpage legt haar eitjes op waardplanten, zoals peen. Ze zet ieder eitje één voor één af op een bloemknop of bladtop. Let goed op het bolletje! Natuurfilmer Jaap Wieringa kon prachtig filmen hoe de vlinder op en neer vliegt en telkens op een andere plek één eitje legt. In de Zelf Geschoten van het Merkske is ook de rups van een koninginnenpage te zien! Bekijk het filmpje onderin. Benieuwd naar de volledige transformatie van rups tot vlinder? Bekijk dan deze fotoserie !

Oeverzwaluwen broeden in kolonies

Tijdens het broedseizoen maken oeverzwaluwen hun nesten in een steile wand. Ze broeden het liefst in groepsverband. Zo’n kolonie bestaat soms uit meer dan 50 broedparen. Gefilmd door Caroline Fritzsche. Bekijk ook het fragment van Vroege Vogels tv over de oeverzwaluwen op de Markerwadden. In Nederland heb je drie soorten zwaluwen: de huiszwaluw, de boerenzwaluw en de oeverzwaluw. De gierzwaluw en nachtzwaluw hebben ook 'zwaluw' in hun naam, maar zijn dat eigenlijk helemaal niet. In dit artikel over de gierzwaluw, lees je daar meer over.

© Oeverzwaluwen, foto: jeroenfotografie

Ook gewone sachembij graaft gangen

Ook deze gewone sachembij bouwt haar nest het liefst in steile zand- en leemwanden. Ze graaft gangen van zo’n 10 centimeter met aan het einde nestcellen waar ze haar eitjes legt. Everdien van de Bijl kon dat van heel dichtbij filmen! Van de acht soorten sachembijen in Nederland, komt de gewone sachembij verreweg het meeste voor. Het insect is in het voorjaar in veel tuinen te vinden waar de mannetjes voortdurend snel langs de bloemen vliegen op zoek naar vrouwtjes.

Groene schildwantsen paren zonder klimmen