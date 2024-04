Gierzwaluw is geen zwaluw, maar wat dan wel?

De snelle en gestroomlijnde gierzwaluw is een bekend gezicht in Nederland. Ze zijn zowel in landelijk als stedelijk gebied te vinden, waar zij nestelen bij oude gebouwen. Deze vogel is met zijn sterke sikkelvormige vleugels, gestroomlijnde lichaam en gespleten staart goed aangepast op het leven in de lucht. De gierzwaluw is zo goed aangepast, dat de vogel nooit de grond raakt. Anders zou hij niet meer goed kunnen opstijgen door zijn hele korte pootjes. Hij slaapt zelfs in de lucht op zo’n drie tot vijf kilometer hoogte, waar hij zich laat meevoeren door de luchtstroom. Dat maakt de gierzwaluw erg bijzonder. Wat ook uitzonderlijk is, is dat hij ondanks zijn naam en uiterlijk, helemaal geen zwaluw is. Maar wat is de gierzwaluw dan wel?