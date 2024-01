Zelf Geschoten over de grens

In Australië is de lyrebird vaak te horen en zeker niet schuw. "Deze was op het parkeerterrein van het park echt uren aan het zingen op dezelfde plek," schrijft filmer Annemarie Diepenbroek. Ze wilde de vogel in het Cross Lands Reserve, wat zo'n 40 kilometer ten noorden van Sydney ligt.

De vreemde klanken van de lyrebird, een brutale kaketoe en hoppende hoppen: onze buitenlandse luisteraars maken bijzondere dingen mee in de natuur. Op zondagochtend 31 december wijden we voor de vierde keer op rij een radio-uitzending aan natuur over de grens. Ook in de Zelf Geschoten rubriek gaan we op reis.

Later filmt Annemarie een kaketoe in haar tuin. Ze schrijft daarbij: "Het kattenvoer ging steeds op dus we gingen achter het raam wachten. En ja hoor, kaketoe kwam langs. Voortaan zetten we het kattenvoer echt binnen!"

Hoppende hop | Italië

Filmer Leon van den Oetelaar hoorde een bijzonder geluid in Toscane (Italië): "'t klonk als "hoep hoep hoep" en na enig zoeken vond ik de bron: het was afkomstig van een hop die zijn eigen naam roept. Het is waarschijnlijk een mannetje die een vrouwtje probeert te lokken, hij had ook nog een lekker hapje in zijn snavel als cadeautje voor haar," schrijft Leon. "Het is bijzonder om te zien dat om geluid te maken de hop zijn snavel niet hoeft te openen (anders zou immers het rupsje uit zijn bek vallen), het hoppende geluid lijkt vooral door zijn keel te worden geproduceerd."

De hop © bonteklepper

Eend raast over bodem van meer | IJsland

Wat laat al die sporen achter op de bodem van het meer? Tijdens hun vakantie in IJsland kwamen deze filmers een eend tegen die zijn eten van de bodem van een meer haalde, en daarbij opvallende sporen achterliet. Om welke soort het gaat, is niet goed te zeggen. Gefilmd door Riekelebron.

Kruissprinkhaan | Frankrijk

In de Provence zag Ingrid Schaareman deze kruissprinkhaan, en maakte er een prachtige opname van. Je kunt goed de gedetailleerde patronen van de sprinkhaan zien.

Vechtende hazelwormen | Tsjechië

Midden in een woonwijk in Tsjechië ziet Cor Huijgens twee vechtende hazelwormen. Een soort die ook in Nederland voorkomt, maar die zul je niet zo snel in een woonwijk zien!

De hazelworm is een bijzonder dier. Hij heeft het woord ‘worm’ in zijn naam staan, maar lijkt op een slang. Maar ook dat is hij niet, het is een hagedis zonder poten! Hij heeft kenmerken die slangen niet hebben: hij kan zijn ogen sluiten en zijn staart afwerpen als een roofdier hem bij z’n staart pakt.

Hazelworm © Fotograaf: R.B.rb.rb

Nieuwsgierige hop | Hongarije

Dit laat maar weer zien: de hop is een wijdverspreide vogel in Europa. Dit individu is gefilmd door Helen Kruithof in Hongarije. "Ik werd gewekt door wat gerommel bij het raam en had een duif of iets dergelijks verwacht. Wel vaker daar de hop gezien daar maar nog nooit zo dichtbij!"

Vliegend hert | Italië

Op een boomstam in de Piemonte in Italië filmde Pieter Linders deze zomer maar liefst acht vliegende herten. Twee waren aan het paren, de andere mannetjes keken toe en gingen (langzaam) in de aanval.

Vliegend hert © Catherina

Ontmoeting tussen haas en velduil | Hongarije

Deze twee zie je niet snel samen: een haas en velduil. Deze onwaarschijnlijke ontmoeting vindt midden in de nacht plaats en wordt vastgelegd door de wildcamera van Arne Moons in Hongarije.

Baltsende waterspreeuwen | België

Deze twee waterspreeuwen zijn aan het baltsen! Gefilmd door De.Jongones bij Coo in België.

© dennisspronks

Zwarte ibissen | Spanje

In El Palmar (Spanje) ziet Henriette Maan grote aantallen zwarte ibissen vliegen en landen op de rijstvelden. "Op het filmpje zelf is moeilijk te zien dat het zwarte ibissen zijn, maar dat konden we zelf goed waarnemen. Ze bleven in grote zwermen af- en aanvliegen," schrijft Henriette.

Woodhens | Australië

Kees Neve uit Leiden filmt op Lord Howe Island in Australië deze twee 'Woodhens'. Deze vogel is endemisch voor dit eiland. De woodhen was in de jaren 70 bijna uitgestorven, onder andere door roofdieren en de aanwezigheid van de mens. Kees komt de vogels tijdens een wandeling tegen op het pad. "Ze zijn niet schuw en verder erg nieuwsgierig."

Door een herstelprogramma is de soort aan het herstellen. "Je komt ze nu overal tegen," schrijft Kees. "Hij lijkt op de Kiwi, kan niet vliegen en foerageert in de palmbossen op het eiland."