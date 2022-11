Zwartbuikwaterspreeuw in de rivier | Zelf Geschoten

De vogel duikt door zijn lichaam naar voren te buigen waardoor hij door het water naar beneden wordt gedrukt. Dit moet wel tegen de stroom in, want de vogel heeft de waterdruk nodig. Het is voor de waterspreeuw niet mogelijk effectief te duiken in stilstaand of langzaam stromend water. De vogel versterkt het effect van de waterdruk door zijn korte staart omhoog te houden. Wanneer hij onderwater een insect te pakken heeft schiet de vogel op vanuit het water.