Zandhagedissen zoeken tussen de heideplanten

Langzaam lopen Corrie en Mai over de heide, speurend naar hagedissen. Het beste moment om te zoeken, is wanneer de zon schijnt. De koudbloedige dieren zijn gek op de warme zonnestralen. Maar het mag ook niet te warm zijn. Want hoe warmer de lichaamstemperatuur, hoe sneller de hagedissen zich uit de voeten maken en hoe moeilijker ze te vinden zijn,

Elke hagedis die ze zien, wordt beschreven. Is het een mannetje of vrouwtje, waar zit de hagedis? De Brunssummerheide is een geschikte plek voor de dieren, want op het zilverzand is het heel warm. Ook zijn er tussen de heidestruiken en graspollen veel verstopplekken.