Zandbad van patrijzen, zingende zwarte roodstaart en herkauwende ree

Een paartje patrijzen dat een zandbad neemt, een zingende zwarte roodstaart en een ree die zijn maaltijd rustig herkauwt. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnende video van deze week: het paartje patrijzen dat een zandbad neemt gefilmd door Tom Kruissink. "Het filmpje is gemaakt in het veenschap in Vriezenveen vanuit de auto", schrijft hij erbij.

De patrijzen maken hun veren schoon door met een schuddende beweging zand over hun vleugels te schuren. Zo verwijderen ze overtollig stuitkliervet bedoeld om hun veren te beschermen. Hoewel het vet bedoeld is om de veren te beschermen, is een ophoping van oud vet juist voedsel voor mogelijke parasieten. Daarom ontdoen ze zich met een zandbad zowel van het overtollig vet als van de eventuele parasieten die tussen de vleugels zitten. Wil je meer zien over patrijzen? Bekijk dan het fragment over de schuwe patrijzen in de Waterwinbossen.