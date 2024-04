Schuwe patrijzen laten zich eindelijk zien

Het gebied Waterwinbossen is eigenlijk een afwisseling van veel bos met ook wat heide en kleinschalige landbouwpercelen. Hier vlakbij ligt ook het gehucht Patrijzenhoek. Met de telling van vijf jaar geleden kwam hier de hoogste dichtheid aan patrijzen voor in Nederland. Rondom maart is een goede tijd om ze te zien, dan zijn ze namelijk heel territoriaal en vocaal.

De patrijs is bij uitstek een vogel die profiteert van het dekzand in het gebied en de kleinschalige landbouw. Patrijzen houden eigenlijk helemaal niet van vette klei, want dat kan aan de poten van de kuikens blijven plakken. Ook warmt zand sneller op, waardoor er eerder in het jaar al insecten te vinden zijn waar de patrijzenkuikens van afhankelijk zijn. Ze zitten dus graag op de open randen van het gebied, op de overgang van zand naar klei.