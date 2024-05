Ree klinkt als blaffende hond

Reeën komen in het grootste deel van Europa voor, met uitzondering van Ierland, delen van Engeland, Portugal en Griekenland, Noord-Scandinavië en IJsland. En het gaat goed met de reeën! Het is de meest voorkomende hertensoort in Europa en ze verspreiden zich nog steeds! Ook in Nederland kun je op een hoop verschillende plekken reeën zien. Vooral in het oosten van het land heb je een grote kans om ze tegen te komen. Op Ameland en Terschelling is het ree jaren geleden geïntroduceerd.