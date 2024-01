XR wil opnieuw A10 bij Amsterdam blokkeren

XR bestrijdt dat en stelt dat de actie "volstrekt veilig en verantwoord" is verlopen. Ambulances werden doorgelaten en het nabijgelegen VU Medisch Centrum gaf aan geen overlast te ervaren.

Voor de klimaatactivisten is het een logische plek om te demonstreren ter hoogte van het voormalige ING-pand, dat onder meer de bijnamen 'de schoen' en 'de poenschoen' draagt. Ze willen zich niet "laten afschepen met een veldje buiten het zicht".

Met de acties wil XR druk houden op ING, omdat de bank volgens de groep "een van de aanjagers van de klimaat- en ecologische crisis" is door nog tot 2040 door te gaan met het financieren van fossiele brandstofprojecten.

ING noemde de eisen van XR eerder "niet realistisch" en de betoging op de A10 "onacceptabel". Volgens de bank is de wereld nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen om daar per direct mee te stoppen, zoals de activisten willen. "Om te stoppen is een transitieperiode nodig", legde een woordvoerder uit.