Wolf in het theater

De filmmaker is het afgelopen jaar bedreigd vanwege de wolvendocumentaire. Zo werd de presentatie van het boek bij de film zelfs afgelast, vanwege de bedreigingen aan zijn adres. Van Kempen vindt het jammer dat het debat over de wolf in Nederland zo is gepolariseerd: ‘De discussie rondom de wolf wordt voor een groot gedeelte gevoed door onwetendheid.

Natuurfilmer Cees van Kempen gaat met zijn wolvenfilm nu ook op de planken staan. Meer dan 70.000 bezoekers zagen de natuurdocumentaire vorig jaar in de bioscoop. De film ‘WOLF’ volgt de terugkeer van het dier vanuit Oost-Duitsland naar Nederland. En vanaf deze week gaat Van Kempen het theater in met het verhaal over de terugkeer van de wolf.

Daar wil ik wat aan doen. In een familievoorstelling, voor jong en oud, neem ik de bezoeker mee in mijn avonturen tijdens het maken van de film en laat ik zien waarom wolven niet zo gevaarlijk zijn als men denkt, wat de verrassende relatie is met de hond en hoe belangrijk de wolf is voor de natuur.’

Cees van Kempen © Cees van Kempen

1000 dagen met de wolf

Vier jaar lang hebben Cees van Kempen en zijn team doorgebracht in de bossen van Duitsland en Nederland om wolven te filmen. In totaal meer dan 1000 dagen. Het is nogal een klus om deze schuwe dieren in alle levensstadia te filmen. Hoofdpersoon in de film is Scout. Een wolf die vanuit zijn Duitse nest wordt gefilmd tot aan zijn volwassenwording.

Van de trek naar de Veluwe tot het moment dat Scout zelf een eigen nest met pups heeft. WOLF won al verschillende internationale prijzen en is inmiddels aangekocht door omroepen van Duitsland tot aan Zuid-Korea.

Terugkeer