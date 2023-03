Winter is niet verschoven naar maart

De gemiddelde januaritemperatuur is in het afgelopen decennium sterk gestegen van 3,1 graden in de klimaatperiode 1981-2010 naar 3,6 graden in de periode 1991-2020. Vanaf 2000 was de gemiddelde januaritemperatuur zelfs 3,9 graden. Ook februari heeft een hogere klimaatnormaal, deze steeg van 3,3 graden naar 3,9 graden. Sinds het begin van deze eeuw was het in februari gemiddeld 4,3 graden.

"Maart is ook wel wat warmer geworden, maar minder dan januari en februari. In de periode 1981-2010 was het gemiddeld 6,2 graden en in de periode 1991-2020 werd het gemiddeld 6,5 graden. Opvallend is dat maart sinds de eeuwwisseling niet warmer is geworden. Van 2000 tot 2022 was het in maart gemiddeld 6,4 graden in De Bilt. Daarmee lijkt de winter wat verschoven te zijn naar maart, maar in feite is het verschil tussen de lente en de winter dus kleiner geworden."