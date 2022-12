Winter is goede tijd om varens te zoeken

De sporen van varens komen dus ver, maar kunnen lang niet overal ontkiemen. Over het algemeen groeien varens namelijk het liefst op schaduwrijke, vochtige plekken. Vaak voldoen lokale recreatie- of hondenuitlaatbosjes aan deze eisen, hier kun je prima bijzondere soorten tegenkomen! Mocht je tijdens het uitlaten van de hond een varen zien; varensoorten van elkaar onderscheiden is volgens Stef vrij eenvoudig. Alleen de vorm van de bladeren geeft vaak al voldoende uitsluitsel.

Tijdens de reportage ontdekken we een varensoort die Stef nog maar één keer eerder in Nederland zag: de smalle ijzervaren. Deze plant komt oorspronkelijk uit China, maar is voor de tuinhandel naar Nederland gehaald. Vanuit tuinen wil deze soort zich wel eens in de natuur vestigen. Of dat niet schadelijk is? Volgens Stef is deze varen niet invasief, dat wil zeggen dat hij niet woekert en lokale natuur overneemt. Het is vooral een bijzondere vondst dus!