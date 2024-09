Wespspin met web vol levende prooien

Deze wespspin heeft niet één, maar twee prooien in haar web. Enkele seconden later komt ook een derde sprinkhaan in haar web terecht. In een mum van tijd heeft de spin haar prooi ingesponnen zodat ze die later kan opeten. Dat de twee nog levende prooien stevig vastzitten, zien we wanneer een van de sprinkhanen probeert te bewegen, maar geen kant op kan. Filmers Henk en Wilma Grolle konden het tafereel prachtig vastleggen.