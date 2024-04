Welk dier is het ‘insect van het jaar'?

De klimopkevercicade, de kuststeenspringer, de reuzenertswesp, de veldkrekel en het veldwespwaaiertje. Het zijn niet alleen mooie scrabblewoorden. Deze soorten doen mee met de leukste verkiezing van dit moment. Zondag maken we tijdens een speciale uitzending in het Leidse museum Naturalis bekend welk van deze dieren er met de titel 'insect van het jaar' vandoor gaat.

“Veel mensen hebben toch altijd nog een pletreflex als ze een insect zien”, aldus insecten-expert Aglaia Bouma. Zij is ook een van de initiatiefnemers van de verkiezing. “Door ervoor te zorgen dat mensen insecten beter én op een positieve manier leren kennen, hopen we dat ze die pletreflex kunnen bedwingen. Insecten spelen namelijk een heel belangrijke rol in het ecosysteem. Ze zijn bovendien van ongekende schoonheid.”