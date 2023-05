Weidevogels en wintergasten van het oude boerenlandschap

Een typisch West-Friese aanblik zijn hooilanden en koeien in de wei. Vroeger was dat het ideale leefgebied voor weidevogels. Maar door veranderingen in de landbouwcultuur is er voor deze typische boerenlandvogels nog maar weinig plek. Landschap Noord-Holland heeft daarom allemaal natuurgebieden langs de Westfriese Omringdijk ingericht voor water- en weidevogels.

In het voorjaar kun je de eerste broedvogels, opvettende trekvogels en de laatste wintergasten bij elkaar tegenkomen. Hier in waterberging Twisk en de Kolk van Dussen staat het helemaal vol. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebruikt deze gebieden als waterberging tijdens piekbuien. Die vallen vaak in het najaar, dus in het voorjaar zijn deze plekken goed nat voor weidevogels. De polders liggen al in delen die lager waren door vroegere dijkdoorbraken van de Westfriese Omringdijk. Zo betekent het woord ‘kolk’, in Kolk van Dussen, een dijkdoorbraak.